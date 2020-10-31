Hipismo: Ciavaglio conquista seu primeiro título internacional

Crédito: Luis Ruas/ Divulgação

A qualificativa do Grand Prix no 30º Concurso de Salto Internacional CSI-W Indoor, na Sociedade Hípica Paulista, na última sexta-feira, terminou com vitória e vaga do carioca Marcello Cavaglia. Ele, que defende São Paulo e é vice-campeão do ranking senior top 2019, foi o único a cumprir a prova sem faltas, montando GR Garuda, uma égua BH de 12 anos. Em 2016, o cavaleiro foi campeão e vice no GP do Indoor.

Outros cinco conjuntos fecharam com apenas 1 ponto por excesso de tempo. A cada quatro segundos acima do tempo concedido, o conjunto perde 1 ponto. A 2ª colocação ficou Karina Johannpeter, que, montando Challenger JMen II, fez a prova em 73s38. Em 3º lugar, chegou o cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho montando Cornet Dor JMen, 73s78.

Disputa emocionante

Após a qualificativa internacional, a Copa Ouro, a 1.35m. Dos 60 conjuntos, 15 protagonizaram um emocionante desempate idealizado e sete voltaram a zerar. O brasiliense Flávio Grillo Araujo com Zarabatana 3K garantiu a vitória com 30s06, sem faltas.

Rodrigo Chaves Nunes, montando Viva Boy 3K foi vice, sem faltas: 30s62. Em 3º lugar, chegou Felipe Jacinto de Camargo Pacheco montando Bien Estelle, pista limpa, 31s20.

Grand Prix

Agora todas as expectativas da série Internacional no Indoor estão voltadas para o GP World Cup Troféu Jayme Loureiro Filho, neste domingo. A disputa a 1.40/1.60 metro acontece em duas voltas. A 1ª volta será às 15 horas e a 2ª com os 12 melhores conjuntos a partir das 19 horas. No intervalo tem prova show - Desafio carro x cavalo Stuttgart Porsche com início às 16h30.

José Roberto Reynoso Fernandez Filho, 40, maior vencedor na história dos GPs do Indoor 2010/2017/2018/2019 e campeão do ranking senior top 2016/2018/2019, é um dos favoritos e pode garantir o pentacampeonato. Após a 3ª das 4 etapas, o líder do ranking é Lúcio Osório, 27, um dos principais nomes da nova geração do hipismo brasileiro, com 101,5 pontos. Marcello Ciavaglia é o vice-líder, 97,5 pontos.

O ranking brasileiro senior top 2020 é disputado em nove etapas. Com adiamento dos concursos devido a quarentena da Covid-19 ainda faltam cinco etapas e a definição do ranking se dará somente em 20 de dezembro na última etapa no Clube Hípico de Santo Amaro.

Classificação parcial Ranking Brasileiro Senior Top 2020 após 3 de 9 etapas

1º Lucio Osório - FPH - 101,5 pontos2º Marcello Ciavaglia - FPH - 97,5 pontos3º José Roberto Reynoso Fernandez Filho - FPH - 87,5 pontos4º Luiz Felipe Pimenta Alves - FHBR - 83,5 pontos5ºE Guilherme Dutra Foroni - FPH - 60,5 pontos5ºE Stephan Barcha - FHBr - 60,5 pontos

Agenda Ranking Brasileiro Senior Top 2020