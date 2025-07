Nascida na Sérvia

Nova técnica do Fortaleza será 1ª mulher à frente de time masculino no basquete brasileiro

Em suas redes sociais, Jelena comentou sobre o desafio de trabalhar no Brasil e disse estar preparada para a missão de fazer um grande trabalho à frente do comando técnico da equipe cearense

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:01

Em suas redes sociais, Jelena comentou sobre o desafio de trabalhar no Brasil Crédito: Fortaleza basquete

Primeira mulher na história a dirigir uma equipe profissional no NBB, a sérvia-australiana Jelena Todorovic foi anunciada como treinadora do Fortaleza e vai comandar o time na temporada 2025/2026. Sua contratação marca um novo capítulo na história do basquete nacional. Aos 31 anos, ela vai se tornar a segunda técnica mais jovem ao longo da competição. Gustavo Conti, 30 anos, responsável pelo Paulistano, é o mais novo comandante em ação entre os clubes que disputam o torneio. >

Em suas redes sociais, Jelena comentou sobre o desafio de trabalhar no Brasil e disse estar preparada para a missão de fazer um grande trabalho à frente do comando técnico da equipe cearense.>

"Estou aqui não apenas como treinadora, mas como representante da minha família, do meu povo e do meu país. Estou totalmente comprometida a deixar uma marca significativa e duradoura no basquete brasileiro. Uma marca que vai além das vitórias e derrotas, e alcance o coração da comunidade", diz texto da postagem.>

Nascida na Sérvia, mas com cidadania australiana, Jelena foi uma aposta da diretoria. A sua contratação se baseou no seu conhecimento técnico e também em sua trajetória.>

>

"Jelena é uma profissional com vasta e qualificada bagagem internacional, detém um conhecimento muito profundo sobre o jogo e possui conexões valiosas nos quatro cantos do mundo com diferentes tipos de profissionais do mercado do basquetebol. Essas qualidades, quando somadas à sua ética profissional, paixão e identificação pessoal que ela desenvolveu pelo Brasil, podem e irão nos ajudar muito com o desenvolvimento do Fortaleza Basquete Cearense", disse a presidente Thális Braga.>

Além da bagagem internacional, sua metodologia também foi destacada pela mandatária. "Um aspecto do trabalho que nos chamou atenção é a habilidade que ela possui com metodologias de Player Development, ou seja, a capacidade para desenvolver de forma individual, tática e tecnicamente os atletas, especialmente os mais jovens. Isso é algo que será muito importante para o perfil do elenco e filosofia de trabalho que estamos planejando para essa temporada".>

A carreira de Jelena começou em 2008, como jogadora do Estrela Vermelha, da Sérvia, onde atuou até 2011. Pouco depois, deu início à sua transição para as quadras como treinadora. Entre 2011 e 2013, trabalhou nas categorias de base do mesmo clube. Em seguida, mudou-se para a Austrália, onde consolidou sua trajetória como assistente técnica em diversas equipes, até 2022>

A partir daí, seu histórico internacional ganhou ainda mais relevância: foi assistente técnica da seleção sérvia em 2022, passou pela comissão da seleção grega no ano seguinte e, mais recentemente, fez parte do estafe da seleção espanhola durante a temporada de 2024.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta