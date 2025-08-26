Home
NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão de jogos no Brasil

NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão de jogos no Brasil

A NFL anunciou na manhã desta terça-feira (26) um acordo longevo com a Globo para a transmissão de jogos no Brasil a partir da temporada de 2025

A NFL anunciou na manhã desta terça-feira (26) um acordo longevo com a Globo para a transmissão de jogos no Brasil a partir da temporada de 2025.

A NFL anunciou na manhã desta terça-feira (26) um acordo longevo com a Globo para a transmissão de jogos no Brasil a partir da temporada de 2025

NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão de jogos no Brasil

Rede Globo anuncia acordo par transmitir a NFL no Brasil. Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A parceria será válida por "muitos anos", de acordo com a liga de futebol americano, que não deu mais detalhe sobre a duração do contrato.

O anúncio afirma que a Globo vai virar "a casa oficial da NFL no Brasil". As transmissões serão feitas nos canais da TV paga e nas plataformas digitais.

O acordo prevê a exibição de partidas de pré-temporada, temporada regular e playoffs, além do Super Bowl.

Está inclusa também a transmissão do São Paulo Game deste ano, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O duelo, o segundo da liga em território brasileiro, será disputado em 5 de setembro, novamente no estádio do Corinthians.

No anúncio, a NFL ainda reforçou seu compromisso com o mercado brasileiro o segundo maior fora dos EUA, atrás somente do México. Atualmente, o Brasil conta com mais de 36 milhões de fãs da liga.

A liga está comprometida em expandir o jogo em todos os níveis em todo o Brasil, interagindo com os fãs durante todo o ano por meio de parceiros, programas e iniciativas, incluindo o NFL Flag e eventos comunitários.NFL

A chegada da NFL é mais um passo em nossa missão de trazer alguns dos maiores eventos esportivos do mundo para nossas plataformas.Eduardo Gabbay, diretor de canais esportivos da Globo

Agora, a Globo se junta à ESPN e à RedeTV!, que também possuem acordos com a liga para a transmissão de jogos da NFL, assim como a CazéTV.

Leia mais

Tópicos Relacionados

corinthians

