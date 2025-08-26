‘Desrespeita o esporte’

Flamengo expõe racha com a CBF e mostra revolta com novo calendário

Clube reclama de rodadas antecipadas e adiamento da Copa do Brasil e pede que decisão seja reconsiderada para ‘preservar a credibilidade’ do Brasileirão

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:52

Flamengo reclama de mudanças do calendário e pede que CBF as reconsidere. Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo, que já tinha demonstrado descontentamento com a mudança do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), oficializou sua posição na noite desta segunda-feira, após golear o Vitória pelo Brasileirão. Uma nota divulgada pelo clube expõe um racha com a entidade e cobranças para reconsiderações quanto às mudanças (veja na íntegra ao fim do texto).

O presidente da CBF, Samir Xaud, havia comentado as novidades em entrevista a jornalistas na cerimônia de convocação da seleção brasileira, na tarde desta segunda-feira, no Rio. A explicação não foi suficiente para evitar a publicação flamenguista. “Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais”, explanou o clube.

“Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte”, concluiu.

Palmeiras e São Paulo elogiaram a proposta. A entidade inverteu datas do Brasileirão e da Copa do Brasil, permitindo finalizar a competição de pontos corridos no dia 7 de dezembro. Assim, o torneio de mata-mata terá sua reta final disputada no último mês do ano, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o Brasileirão seria finalizado somente no dia 21 de dezembro, o que afetaria diretamente as férias dos jogadores, a pré-temporada seguinte a própria temporada 2026, que já seria marcada naturalmente por ajustes em razão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá.

“O favorecimento é para o futebol brasileiro. Temos de tomar decisões importantes e vimos uma oportunidade de ajustar as datas”, justificou Xaud, que continuou: “Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo. Estou aqui para melhor o calendário, que não começou na minha gestão. Estamos batendo cabeça, vocês estão cansados de saber que é um calendário cheio. Nós precisávamos tomar uma decisão e acredito que foi a mais correta”.

O Flamengo enfatizou que as mudanças foram feitas de forma “unilateral” e argumentou que o momento para definição das datas era o Conselho Técnico, realizado em março de 2025.

“O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era o fórum adequado para tais medidas”, diz um trecho da nota do clube.

A equipe carioca não disputa mais a Copa do Brasil, após a eliminação para o Atlético-MG, mas é líder do Brasileirão e continua firme na Libertadores, competição na qual está nas quartas de final.

Se manter a disputa até o fim dos dois campeonatos, o Flamengo poderia decidir o título da Libertadores dia 29 de novembro (sábado), em Lima, no Peru, e o do Brasileirão no dia 7 de dezembro (domingo), em Mirassol. Com a queda na Copa do Brasil, o Flamengo teria seis datas livres para treinamentos. A mudança, porém, faz com que apenas uma reste ao time rubro-negro.

Veja a nota do Flamengo na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assinada pelo Diretor de Competições Júlio Avellar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro já com mais da metade da competição disputada.

O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era o fórum adequado para tais medidas.

A decisão, que antecipa rodadas e encurta o período de disputa, impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas — especialmente após datas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas.

A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores.

Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte.

Chama a atenção, ainda, o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajustes de tabela sob a alegação de interesses televisivos, mas, contraditoriamente, impor de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas, sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro, com a integridade esportiva, com a lisura da competição e com o respeito aos seus milhões de torcedores.

Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial de seu presidente Samir Xaud, que reconsidere a decisão, a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial.

