Na Serra, Estadual de Velocidade na Terra terá sorteio de uma bicicleta

Publicado em 4 de julho de 2019 às 17:44
- Atualizado há 6 anos
Após um bom período sem corridas devido a dificuldades de apoio, no próximo domingo (07) o Autódromo Julita Barros receberá mais uma rodada dupla do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra, com a terceira e a quarta etapa.
A organização espera 25 pilotos para o evento que acontece nas categorias Turismo Graduado e Turismo Light. Serão duas baterias de cada categoria. O líder da Categoria Graduados é Betinho Sartório e na Light é o carioca Fabrício Peçanha, o Carioca Maluco.
A largada da 1ª das quatro baterias do dia será às 13 horas. A entrada é franca e quem comparecer ao evento participará do sorteio de uma bicicleta.
