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No Barródromo de Jacaraípe

Estadual de Velocidade na Terra promete novidades para agitar a Serra

Temporada será aberta no próximo domingo (19) com categorias modificadas, novos pilotos e muita emoção
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 19:08

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 19:08

A poeira vai subir! No próximo domingo (19), será aberta a temporada 2019 do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra, que será disputado em duas categorias: Turismo Graduado e Turismo Light, no Autódromo Julita Barros, o famoso Barródromo de Jacaraípe, na Serra. O Regulamento Técnico, de responsabilidade da Federação de Automobilismo (FAEES), sofreu algumas alterações para proporcionar uma dinâmica diferente para a temporada.    
Etapa do Estadual de Velocidade na Terra, em Jacaraípe Crédito: Carlos Alberto Silva
A competição promete muita surpresas para esta temporada. Nos bastidores as equipe já se movimentam e traçam estratégias para colocarem seus pilotos em boas condições de disputa. Novos pilotos também estão chegando e prometem ousadia na pista.  
No domingo (19) serão disputadas quatro baterias, sendo duas em cada categoria. As baterias têm duração de 20 minutos e mais uma volta. Esse ano a pontuação também contará com um ponto para a volta mais rápida. O evento vai contemplar a 1ª e a 2ª etapa do Estadual. As atividades começam às 9h com os treinos livres oficiais e logo após os treinos cronometrados para formação do grid de largada, que está prevista para às 13h. 
A organização do evento preparou estrutura com  estacionamento e praça de alimentação. A entrada é franca.
 

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