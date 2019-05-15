Estadual de Velocidade na Terra promete novidades para agitar a Serra

A poeira vai subir! No próximo domingo (19), será aberta a temporada 2019 do Campeonato Capixaba dena Terra, que será disputado em duas categorias: Turismo Graduado e Turismo Light, no Autódromo Julita Barros, o famosode Jacaraípe, na. O Regulamento Técnico, de responsabilidade da Federação de Automobilismo (FAEES), sofreu algumas alterações para proporcionar uma dinâmica diferente para a temporada.

A competição promete muita surpresas para esta temporada. Nos bastidores as equipe já se movimentam e traçam estratégias para colocarem seus pilotos em boas condições de disputa. Novos pilotos também estão chegando e prometem ousadia na pista.

No domingo (19) serão disputadas quatro baterias, sendo duas em cada categoria. As baterias têm duração de 20 minutos e mais uma volta. Esse ano a pontuação também contará com um ponto para a volta mais rápida. O evento vai contemplar a 1ª e a 2ª etapa do Estadual. As atividades começam às 9h com os treinos livres oficiais e logo após os treinos cronometrados para formação do grid de largada, que está prevista para às 13h.