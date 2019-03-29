Home
Mundial de Parapente leva emoção e show de cores em Baixo Guandu

A Superfinal, que reúne os melhores pilotos do mundo, movimentou o Noroeste do Estado e termina hoje. Quem será o grande campeão mundial?