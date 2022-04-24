Medina fala sobre depressão, briga com família e volta ao surf

Gabriel Medina está retornando ao esporte após tratar depressão Crédito: Divulgação/WSL

SÃO PAULO - Ausente das cinco primeiras etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL), Gabriel Medina anunciou neste domingo (24) que voltará a competir em G-Land, na Indonésia, entre 28 de maio e 6 de junho. O tricampeão mundial estava afastado para cuidar da saúde física e mental, como informou o UOL na época.

Em entrevista ao "Esporte Espetacular", da Globo, o surfista confirmou que teve depressão. "Não é um segredo, é até um assunto interessante falar em saúde mental. Eu tive uma depressão, comecei a tratar isso com psicólogo e foi uma experiência muito louca, porque eu nunca me imaginei nesse lugar, um lugar assustador, em que as coisas param de fazer sentido para você", disse Medina

Medina também explicou o que acredita serem as razões de seu drama pessoal. "Teve todo o lance da minha família ano passado, do meu relacionamento, foi uma combinação de coisas e sentimentos envolvidos que eu acabei chegando nesse lugar. O por que ou como não sei, só me senti. Por isso que eu tomei a decisão mas difícil da minha vida, que foi parar de competir."

O ano de 2021 foi conturbado para Gabriel Medina, que rompeu relações com a mãe, Simone, e o padrasto e treinador, Charles Saldanha. Em janeiro, ele também terminou o casamento de menos de dois anos com a modelo Yasmin Brunet.

Apesar de o relacionamento familiar ainda não ter sido retomado, de acordo com o que disse à Globo, Gabriel Medina está de volta às competições e feliz com a decisão: "Estou ansioso, porque primeiro vou entrar no meio do circuito, vou ter cinco etapas para competir, mas estou motivado a surfar onda por onda, bateria por bateria, me divertir e fazer o que faz sentido para mim."

"Estou melhor, fico feliz de estar me reencontrando, aprendi bastante durante esse tempo que me afastei das competições e sinto que estou 100%, por isso estou anunciando a minha volta", completou.

CRISE COM A FAMÍLIA

Na entrevista sincera ao Esporte Espetacular (Globo), falou abertamente sobre a relação conturbada com a mãe, Simone, e o padrasto, Charles, que o treinou durante boa parte da carreira e quem ele acabou demitindo.

A relação do surfista com a sua mãe e outros familiares tem sido marcada por desavenças e polêmicas desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro de 2021. O casal deixou de seguir Simone e Charles nas redes sociais, e vice-versa.

O afastamento levou Medina a demitir de Charles, que era seu técnico havia muitos anos. Oficialmente, ele afirmou que a decisão era para que o padrasto pudesse se dedicar à carreira da irmã do surfista, Sophia Medina.

"Eu cheguei num ponto em que precisava profissionalizar a minha vida. Eu queria estar mais incluído em decisões e acho que faz parte do amadurecimento. A gente é ser humano, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de pensar", começou ele.

Na sequência, confirmou que eles continuam sem se falar, mas que no futuro talvez as coisas melhorem. "O tempo é o melhor remédio. Eu espero que esteja tudo bem com eles. Eu sei que a minha irmãzinha está indo bem, eles estão viajando pra caramba acompanhando ela. As coisas vão se acertar, vamos dar tempo ao tempo", disse.

O surfista também falou sobre o fim do casamento com Yasmin. A notícia do término foi divulgada três dias após Medina anunciar que não iria participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.

Agora, ele já está pronto para retomar as competições. "O fim do meu relacionamento foi uma consequência. Não tem como você finalizar uma relação sozinho. Era algo que a gente sempre conversava, tinha diálogo, e a gente chegou num ponto que não estava mais funcionando", afirmou.