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Velocidade

Fórmula 1: Max Verstappen vence em Ímola

O mexicano Sergio Perez terminou em segundo lugar no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, 16,527 segundos atrás do piloto holandês, com Lando Norris repetindo o terceiro lugar do ano passado

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 17:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 abr 2022 às 17:33
Max Verstappen
Max Verstappen Crédito: Max Verstappen/Twitter
O campeão mundial Max Verstappen conquistou o maior número de pontos neste fim de semana da Fórmula 1 em Ímola, liderando uma dobradinha da Red Bull neste domingo (24), enquanto a volta da Ferrari para casa deixou um gosto amargo para o líder do campeonato, Charles Leclerc, e sua equipe italiana.
O mexicano Sergio Perez terminou em segundo lugar no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, 16,527 segundos atrás do piloto holandês, com Lando Norris repetindo o terceiro lugar do ano passado e conquistando o primeiro pódio da McLaren na temporada.
Leclerc, que é o líder do campeonato e venceu duas das três primeiras corridas, lutou para chegar em sexto lugar após uma volta tardia enquanto estava em terceiro.
Seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, ficou de fora após uma colisão logo na primeira volta.
Verstappen, que conquistou oito pontos no sábado por ter vencido a corrida sprint, também ganhou um ponto de bônus neste domingo pela volta mais rápida e agora está 27 pontos atrás de Leclerc.
O mexicano Sergio Perez terminou em segundo lugar no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, 16,527 segundos atrás do piloto holandês, com Lando Norris repetindo o terceiro lugar do ano passado e conquistando o primeiro pódio da McLaren na temporada.
Leclerc, que é o líder do campeonato e venceu duas das três primeiras corridas, lutou para chegar em sexto lugar após uma volta tardia enquanto estava em terceiro.
Seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, ficou de fora após uma colisão logo na primeira volta.
Verstappen, que conquistou oito pontos no sábado por ter vencido a corrida sprint, também ganhou um ponto de bônus neste domingo pela volta mais rápida e agora está 27 pontos atrás de Leclerc.

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