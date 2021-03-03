"Me assustou muito", diz Bruno Schmidt sobre internação por Covid-19

Bruno Schmidt posa em casa após receber alta do hospital. Ele ficou internado por quatro dias na UTI com Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram Evandro e Bruno Schmidt

Em entrevista à TV Gazeta nesta quarta-feira (3), Bruno falou sobre a recuperação e citou que os exames realizados após a alta médica não apontaram nenhuma sequela. Ele disse que se sente cada vez melhor e que conta os dias para poder voltar aos treinamentos e competições, rotina a qual está acostumado.

Bruno Schmidt é jogador de vôlei de praia Crédito: CBV/DIvulgação

"Todos os exames mostraram que não ficou nenhuma sequela, os marcadores cardíacos, com relação à trombose, não apontaram nenhuma insuficiência respiratória que ainda permaneça, então me sinto cada dia mais normal e doido pra voltar à plenitude das minhas atividades, como de costume”, afirmou.

"Foi tudo muito rápido, se agravou com bastante velocidade. Me assustou muito, chegou ao ponto de eu ter que ser internado na UTI e ficar monitorado 24 horas por dia lá" Bruno Schmidt - Atleta capixaba do vôlei de praia

Bruno foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ao lado do também capixaba Alison, e está classificado para a edição de Tóquio, que será disputada entre julho e agosto deste ano de 2021. Ele contou que o avanço da doença foi muito rápido e que agora, recuperado, fará avaliações médicas para poder atuar no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia como preparação para as Olimpíadas.

"As competições do Circuito Mundial estão meio incertas, por conta do momento de pandemia. As competições mais concretas que a gente tem são do Circuito Brasileiro, então a minha ideia é aproveitar as últimas etapas do Circuito Brasileiro, que vão ser nos próximos dois meses, para que eu possa participar delas e, daí pra frente, dar continuidade até os Jogos Olímpicos”, destacou.

"É UM CARA QUE SE CUIDA BASTANTE"

A dupla de Bruno nos Jogos Olímpicos do Japão será o carioca Evandro. O parceiro classificou o capixaba como uma pessoa regrada, que se cuida bastante e, por isso, revelou uma surpresa com a piora do estado de saúde de Bruno. Evandro também disse que espera que Bruno volte logo aos treinos para dar "puxões de orelha".