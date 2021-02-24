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Atleta do vôlei de praia

Campeão olímpico, Bruno Schmidt é internado com Covid-19 em Vila Velha

A Confederação Brasileira de Vôlei não deu mais detalhes sobre o caso, mas informou que ele não disputará uma etapa do Circuito Brasileiro esta semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:31

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Bruno faz dupla com Evandro no vôlei de praia
Bruno faz dupla com Evandro no vôlei de praia Crédito: Divulgação | CBV
Medalhista de ouro no vôlei de praia na Olimpíada do Rio, Bruno Schmidt está internado com Covid-19 em um hospital de Vila Velha, conforme divulgou a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A entidade não deu maiores detalhes sobre o caso, informando que ele não disputará uma etapa do Circuito Brasileiro esta semana.
"O atleta está internado para tratamento de um quadro pulmonar por infecção de covid, mas se recupera bem em um hospital de Vila Velha (ES), onde mora. Os médicos já estão programando a alta hospitalar para que, em breve, o atleta retorne aos treinamentos", informou a entidade nesta terça (23).
O perfil da dupla formada por Evandro e Bruno Schmidt também não deu maiores informações sobre o caso. "Ele está se recuperando bem e em breve terá alta. Já já estará também de volta aos treinos. Mandem boas energias! Estamos juntos nessa corrente positiva", postou no Instagram.
Bruno Schmidt é sobrinho do ex-jogador de basquete Oscar e do apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt. O jogador de 34 anos foi campeão mundial em 2015 e, depois, campeão olímpico em 2016, com Alison. Ele está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, daqui a 149 dias, com Evandro.

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