Campeão olímpico, Bruno Schmidt é internado com Covid-19 em Vila Velha

Bruno faz dupla com Evandro no vôlei de praia Crédito: Divulgação | CBV

Medalhista de ouro no vôlei de praia na Olimpíada do Rio, Bruno Schmidt está internado com Covid-19 em um hospital de Vila Velha , conforme divulgou a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A entidade não deu maiores detalhes sobre o caso, informando que ele não disputará uma etapa do Circuito Brasileiro esta semana.

"O atleta está internado para tratamento de um quadro pulmonar por infecção de covid, mas se recupera bem em um hospital de Vila Velha (ES), onde mora. Os médicos já estão programando a alta hospitalar para que, em breve, o atleta retorne aos treinamentos", informou a entidade nesta terça (23).

O perfil da dupla formada por Evandro e Bruno Schmidt também não deu maiores informações sobre o caso. "Ele está se recuperando bem e em breve terá alta. Já já estará também de volta aos treinos. Mandem boas energias! Estamos juntos nessa corrente positiva", postou no Instagram.