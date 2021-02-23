AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mais Esportes

Tiger Woods sofre grave acidente de carro nos EUA e é hospitalizado

Considerado por muitos o maior golfista de todos os tempos, Tiger Woods era o único dentro do veículo

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:19
Tiger Woods em torneio Crédito:  (Kevin C. Cox/ AFP
Nesta terça-feira, 23, o famoso jogador de golfe Tiger Woods, 45, sofreu um grave acidente de carro perto do Rancho Palos Verdes, na California, nos Estados Unidos. O jogador foi retirado do carro por socorristas e teve múltiplas lesões nas pernas, segundo informou o agente de Tiger. Ele já foi hospitalizado e era o único dentro do veículo.
“Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está atualmente em cirurgia e agradecemos sua privacidade e apoio", declarou Mark Steinberg, agente de Woods, em entrevista à TMZ. Um policial disse à reportagem da ESPN dos Estados Unidos que o relatório inicial indicava a possibilidade de duas pernas quebradas e que os ferimentos não são considerados fatais.
Este não é o primeiro acidente de carro que o golfista sofreu. Em 2009, Tiger Woods bateu com a SUV perto da própria casa, na Florida. Em 2017, chegou a ser preso depois que policias o encontraram desmaiado ao volante. À época, ele declarou que havia tomado medicamentos prescritos horas antes, mas não imaginava os efeitos. 

CONFIRA O COMUNICADO DA POLÍCIA

"Em 23 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 7h12, o LASD (Los Angeles Sheriff's Department) respondeu a uma colisão de tráfego de capotamento de um único veículo na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. O veículo estava viajando para o norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando caiu. O veículo teve grandes danos. O motorista e único ocupante foi identificado como o jogador de golfe Eldrick "Tiger" Woods. O senhor Woods foi liberado das ferragens com as "mandíbulas da vida" pelos bombeiros e paramédicos do Condado de Los Angeles. Em seguida, foi transportado de ambulância para um hospital local para tratar seus ferimentos. 

CARREIRA

Tiger Woods é considerado por muitos, o melhor golfista de todos os tempos. É o segundo maior campeão da história de Majors (15), atrás apenas do americano Jack Nicklaus, que tem 18 títulos. Majors é o conjunto de torneios considerados os mais importantes do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Além do cofrinho: 3 formas de ensinar educação financeira aos filhos nas férias
Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí
Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí
Paolla Oliveira
'Vivi um tempo da minha carreira no modo sobrevivência', diz Paolla Oliveira, que estreia no terror nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados