Circuito de Beach Tennis desembarca em Vitória por dois finais de semana

Beach Tennis já ganhou muitos adeptos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/L4 Comunicação

Os próximos dois finais de semana serão de muita competição para os amantes de Beach Tennis. Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 5, 6 e 7 de março, o Circuito Beach Tennis Track&Field vai rolar em arenas montadas no Shopping Vitória. Mais de 200 atletas de diversas categorias já estão confirmados na competição.

Serão montadas quadras de areia, transformando o estacionamento do shopping em um cenário de praia, além de área de alimentação e convivência, arquibancadas e espaços para aulas de yoga nos intervalos dos jogos. Tudo para aproximar o ambiente o máximo possível de ter um clima bem praiano.

De acordo com um dos organizadores do eventos, Renato Grijó, a competição será bastante acirrada. “A disputa será grande em todas as categorias, porque os melhores atletas do estado estão inscritos, além de estarem vindo atletas de fora do Espírito Santo”, afirmou.