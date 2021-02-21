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Esquiva Falcão arrasa russo e segue invicto

Brasileiro bate russo Artur Akavov por nocaute técnico em Las Vegas, nos Estados Unidos
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LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 17:17

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Crédito: Divulgação/Top Rank
O brasileiro Esquiva Falcão massacrou mais um adversário e segue invicto na carreira profissional. Neste sábado (20), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o medalhista olímpico venceu o russo Artur Akavov, que desistiu após apanhar os quatro rounds. Na volta, a comissão técnica do atleta preferiu não prosseguir para preservar sua integridade física. Há suspeita de quebra do nariz do russo. Com a 28ª vitórias na carreira (a 20ª por nocaute), Esquiva Falcão está perto de receber a chance de disputar o título do mundo dos médios, que deve ocorrer esse ano segunda a Top Rank, empresa que promove suas lutas. - Foi um show. Parti pra cima dele logo no início e sabia que venceria por nocaute. Nunca estive tão bem preparado. Ninguém mais pode fugir de mim - comemorou. Esquiva Falcão. O manager Sergio Batarelli deve anunciar nos próximos dias a programação de Esquiva Falcão para 2021, mas a tendência é que o brasileiro dispute o título mundial dos médios (72,5kg). Com a vitória, o brasileiro deve ficar entre os top 3 em todas as organizações mundiais de boxe. O domínio de Esquiva Falcão no ringue refletiu a forte preparação em Riverside, nos Estados Unidos, sob o comando de Robert Garcia. Após a luta, especialistas disseram que o atleta está preparado e pronto para ser número 1 do planeta. - Luta perfeita. O Esquiva bateu num cara que tem duas derrotas por título do mundo. O Esquiva estava tão bem que pareceu que não deu chances ao experiente adversário. Está pronto pra ser campeão - disse Sergio Batarelli, manager de Esquiva Falcão.

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