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Repleto de novidades, jogo das estrelas da NBB está de volta e já tem data marcada para os dias 19 e 20 de março

Evento retorna após a não realização em 2020 por conta da pandemia. O jogo das estrelas desse ano vai acontecer no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo....
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 21:12

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 21:12

Crédito: Fotojump/LNB
O Jogo das Estrelas do NBB em 2021 teve sua confirmação dada pela Liga Nacional de Basquete. O evento, será nos dias 19 e 20 de março ainda sem público por conta das restrições impostas pela Covid-19. No ano passado, o Jogo das Estrelas foi cancelado já que as datas bateram com o início da pandemia no Brasil.
Para esse ano, novidades foram implantadas para animar ainda mais a realização. Entre as principais mudanças, vale ressaltar que agora o jogo principal não será mais entre NBB Brasil (brasileiros) e NBB Mundo (estrangeiros).
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Assim, foi decidido que o Jogo das Estrelas contará com quatro times divididos por seus capitães. São eles: Shamell (São Paulo), Marquinhos (Flamengo), Georginho (São Paulo) e Alex Garcia (Bauru). Com essa dinâmica, as equipes formadas somente por brasileiros serão lideradas por Marquinhos e Alex. Por outro lado, Shamell ficará com o time de estrangeiros e Georginho vai comandar em quadra as jovens estrelas sub-25 da NBB.
A montagem definitiva dos elencos será realizada em uma votação com duas fases. Na primeira, técnicos, personalidades do basquete, imprensa e três atletas de cada time vão escolher os jogadores para os times Mundo e Jovens Estrelas. Além disso, os 20 atletas mais votados para as equipes do NBB Brasil também serão definidos.
A segunda parte da votação, contará com as escolhas dos capitães para seus respectivos times. Nesse sentido, os líderes do elenco vão selecionar mais sete jogadores para seu plantel. Enquanto os jogos individuais - habilidades, três pontos e enterradas - serão disputados no dia 19, a partida principal do Jogo das Estrelas do NBB será realizada no sábado, dia 20 de março.
O evento é comandado pela Liga Nacional de Basquete, em parceria com a Associação dos Atletas Profissionais de Basquete (AAPB). Embora não tenha entrado em detalhes, a LNB já confirmou que uma ação social em homenagem as vítimas da Covid-19 vai ser idealizada.

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