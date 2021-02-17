Repleto de novidades, jogo das estrelas da NBB está de volta e já tem data marcada para os dias 19 e 20 de março

Crédito: Fotojump/LNB

O Jogo das Estrelas do NBB em 2021 teve sua confirmação dada pela Liga Nacional de Basquete. O evento, será nos dias 19 e 20 de março ainda sem público por conta das restrições impostas pela Covid-19. No ano passado, o Jogo das Estrelas foi cancelado já que as datas bateram com o início da pandemia no Brasil.

Para esse ano, novidades foram implantadas para animar ainda mais a realização. Entre as principais mudanças, vale ressaltar que agora o jogo principal não será mais entre NBB Brasil (brasileiros) e NBB Mundo (estrangeiros).

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Assim, foi decidido que o Jogo das Estrelas contará com quatro times divididos por seus capitães. São eles: Shamell (São Paulo), Marquinhos (Flamengo), Georginho (São Paulo) e Alex Garcia (Bauru). Com essa dinâmica, as equipes formadas somente por brasileiros serão lideradas por Marquinhos e Alex. Por outro lado, Shamell ficará com o time de estrangeiros e Georginho vai comandar em quadra as jovens estrelas sub-25 da NBB.

A montagem definitiva dos elencos será realizada em uma votação com duas fases. Na primeira, técnicos, personalidades do basquete, imprensa e três atletas de cada time vão escolher os jogadores para os times Mundo e Jovens Estrelas. Além disso, os 20 atletas mais votados para as equipes do NBB Brasil também serão definidos.

A segunda parte da votação, contará com as escolhas dos capitães para seus respectivos times. Nesse sentido, os líderes do elenco vão selecionar mais sete jogadores para seu plantel. Enquanto os jogos individuais - habilidades, três pontos e enterradas - serão disputados no dia 19, a partida principal do Jogo das Estrelas do NBB será realizada no sábado, dia 20 de março.