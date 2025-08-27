Home
>
Mais Esportes
>
Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Alterações serão realizadas em algumas das principais vias da cidade, no sábado e no domingo, no período da manhã

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:33

Maratona de Nitória neste sábado e domingo Crédito: Bruno Lopes/Divulgação

A Maratona de Vitória vai movimentar as ruas da capital no sábado (30) e no domingo (31) ao reunir mais de sete mil corredores de várias partes do Brasil e do exterior. Para garantir a segurança dos atletas e do público, a Guarda Municipal de Trânsito fará interdições em pontos estratégicos da cidade, o que vai modificar a dinâmica dos veículos que forem passar por bairros como Enseada do Suá, Bento Ferreira, Centro e Camburi.

Recomendado para você

Evento que comemora 22 anos neste ano chega à sua 140ª edição e vai presentear os capixabas com lutas eletrizantes no Tartarugão, no dia 20 de setembro

Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight retorna à Vila Velha

Alterações serão realizadas em algumas das principais vias da cidade, no sábado e no domingo, no período da manhã

Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Houve altos e baixos, além de problemas físicos, mas Beatriz Haddad saiu da Quadra 12 comemorando uma vaga na segunda rodada do US Open.

Bia Haddad quebra série de derrotas e avança no US Open

As mudanças no tráfego começam cedo: no sábado, das 5h às 7h30, e no domingo, das 5h às 11h30. Em ambos os dias, as vias estarão sinalizadas e contarão com agentes orientando motoristas, pedestres e moradores.

Como ficam as interdições

No sábado, os corredores vão passar pela Beira-Mar (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes), Av. Nossa Senhora dos Navegantes e Av. Américo Buaiz. Nesse período, todas as faixas no sentido Centro-Camburi estarão bloqueadas em trechos da Nossa Senhora dos Navegantes (desde a Av. Leitão da Silva) e da Américo Buaiz (até a Du Motos). Quem estiver na Beira-Mar em direção a Camburi deverá acessar a Av. Leitão da Silva ou a Rua Ferreira Coelho. A liberação total acontece a partir das 7h30.

Já no domingo, a prova toma dimensões maiores, passando também pela orla de Camburi, Av. Fernando Ferrari, Rodovia das Paneleiras, Av. Norte Sul e Av. Adalberto Simão Nader. Todas as faixas do sentido Centro-Camburi ficarão interditadas entre 5h e 9h, da Leitão da Silva até toda a extensão da orla. O fluxo no sentido oposto contará com faixa reversiva. A liberação total está prevista para 11h30.

Largadas e Programação

As largadas acontecem sempre na Rua Judite Maria Tovar Varejão, em frente ao Espaço Baleia Jubarte, na Enseada do Suá.

  • Sábado (30/08) : provas de 5 km, 10 km e a Maratoninha Kids.
  • Domingo (31/08) : meia maratona (21 km) e maratona (42 km)

  • Quem se inscreveu para o Desafio Cidade de Vitória terá de correr dois dias seguidos: no sábado (5 km ou 10 km) e no domingo (21 km ou 42 km).

Kits e atrações

A entrega dos kits ocorre na Praça do Papa até sábado, sempre das 10h às 18h. Além da corrida, o evento terá atrações musicais espalhadas pelos pontos do percurso e na arena principal, com apresentações de samba, pagode, rock, DJs e até fanfarra infantil.

Serviço

Leia mais

Imagem - Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Imagem - Matheus França desembarca no Rio e inicia trajetória no Vasco: 'Vou me doar 100%'

Matheus França desembarca no Rio e inicia trajetória no Vasco: 'Vou me doar 100%'

Imagem - Pedro e Filipe Luís deixam rusgas para trás no Flamengo

Pedro e Filipe Luís deixam rusgas para trás no Flamengo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bento ferreira trânsito Enseada do Suá

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais