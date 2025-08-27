Corrida de rua

Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Alterações serão realizadas em algumas das principais vias da cidade, no sábado e no domingo, no período da manhã

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:33

Maratona de Nitória neste sábado e domingo Crédito: Bruno Lopes/Divulgação

A Maratona de Vitória vai movimentar as ruas da capital no sábado (30) e no domingo (31) ao reunir mais de sete mil corredores de várias partes do Brasil e do exterior. Para garantir a segurança dos atletas e do público, a Guarda Municipal de Trânsito fará interdições em pontos estratégicos da cidade, o que vai modificar a dinâmica dos veículos que forem passar por bairros como Enseada do Suá, Bento Ferreira, Centro e Camburi.

As mudanças no tráfego começam cedo: no sábado, das 5h às 7h30, e no domingo, das 5h às 11h30. Em ambos os dias, as vias estarão sinalizadas e contarão com agentes orientando motoristas, pedestres e moradores.

Como ficam as interdições

No sábado, os corredores vão passar pela Beira-Mar (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes), Av. Nossa Senhora dos Navegantes e Av. Américo Buaiz. Nesse período, todas as faixas no sentido Centro-Camburi estarão bloqueadas em trechos da Nossa Senhora dos Navegantes (desde a Av. Leitão da Silva) e da Américo Buaiz (até a Du Motos). Quem estiver na Beira-Mar em direção a Camburi deverá acessar a Av. Leitão da Silva ou a Rua Ferreira Coelho. A liberação total acontece a partir das 7h30.

Já no domingo, a prova toma dimensões maiores, passando também pela orla de Camburi, Av. Fernando Ferrari, Rodovia das Paneleiras, Av. Norte Sul e Av. Adalberto Simão Nader. Todas as faixas do sentido Centro-Camburi ficarão interditadas entre 5h e 9h, da Leitão da Silva até toda a extensão da orla. O fluxo no sentido oposto contará com faixa reversiva. A liberação total está prevista para 11h30.

Largadas e Programação

As largadas acontecem sempre na Rua Judite Maria Tovar Varejão, em frente ao Espaço Baleia Jubarte, na Enseada do Suá.

Sábado (30/08) : provas de 5 km, 10 km e a Maratoninha Kids.



provas de 5 km, 10 km e a Maratoninha Kids. Domingo (31/08) : meia maratona (21 km) e maratona (42 km)





meia maratona (21 km) e maratona (42 km) Quem se inscreveu para o Desafio Cidade de Vitória terá de correr dois dias seguidos: no sábado (5 km ou 10 km) e no domingo (21 km ou 42 km).



Kits e atrações

A entrega dos kits ocorre na Praça do Papa até sábado, sempre das 10h às 18h. Além da corrida, o evento terá atrações musicais espalhadas pelos pontos do percurso e na arena principal, com apresentações de samba, pagode, rock, DJs e até fanfarra infantil.

Serviço

Maratona de Vitória 2025



Local: Praça do Papa, Enseada do Suá



Praça do Papa, Enseada do Suá Datas: 30 e 31 de agosto



30 e 31 de agosto Informações: www.maratonadevitoria.com.br



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta