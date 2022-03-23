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De surpresa

Líder do ranking feminino, Ashleigh Bartyse aposenta do tênis aos 25 anos

Atual campeã do Aberto da Austrália e dona de outros dois "grand slams", a jovem australiana surpreendeu os fãs ao comunicar o fim da carreira nas quadras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2022 às 09:03

Publicado em 23 de Março de 2022 às 09:03

Tênis
Atual campeã do Aberto da Austrália e líder do ranking da WTA, Ashleigh Barty se retirou das quadras aos 25 anos Crédito: Edgar Su/Reuters
Ashleigh Barty surpreendeu o mundo do tênis ao anunciar, no fim desta terça-feira, sua aposentadoria das quadras. Por meio de uma publicação em suas redes sociais, a tenista australiana informou a decisão e disse que dará maiores explicações sobre o porquê de sua aposentadoria em entrevista coletiva nesta quarta-feira (23).
"Hoje é difícil e cheio de emoção para mim ao anunciar minha aposentadoria do tênis. Eu não tinha certeza de como compartilhar essa notícia com vocês. Sou muito grata por tudo que este esporte me deu e saio orgulhosa e realizada. Obrigado a todos que me apoiaram ao longo do caminho, sempre serei grata pelas memórias que criamos juntos ao longo da vida ", escreveu a australiana.
Ashleigh Barty tem apenas 25 anos e é atualmente a líder do ranking da WTA, posição que domina desde junho de 2019. A australiana foi campeã do Aberto de seu país no início de 2022 e era apontada como favorita para os demais Grand Slams da temporada. Barty também conquistou Roland Garros, em 2019, e o Torneio de Wimbledon, em 2021.
Recentemente, Barty havia anunciado a desistência de competir no torneio de Indian Wells e no Masters 1000 de Miami. Ela alegou que precisa "cuidar do corpo". Cansaço físico e mental podem ser as principais motivações para a jovem estrela do tênis abandonar a profissão no auge da carreira.
A australiana também tem carreira vitoriosa jogando em duplas. Foi campeã do US Open de 2018, em parceria com a norte-americana Coco Vandeweghe.

PAUSA ANTERIOR

Em 2014, Ashleigh Barty fez uma pausa na carreira de tenista para se dedicar a outro esporte pelo qual é apaixonada: o críquete. Assinou contrato com o Brisbane Heat, mas logo voltou ao tênis. Em 2016, retomou a carreira e rumou ao topo do ranking, posição que ostenta até hoje.
Em resposta à publicação em que Barty anuncia sua aposentadoria, a WTA (Associação de Tênis Feminino) agradece a australiana por toda a dedicação ao esporte: "Obrigada por ser uma embaixadora incrível para este esporte e para as mulheres ao redor do mundo. Sentiremos sua falta".

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