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Brasil bate Uruguai e vai à semifinal do Sul-Americano sub-18 de basquete

Seleção passou pelo Uruguai por 81 a 43 e chegou à segunda vitória no Grupo A...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 00:30

Publicado em 23 de Março de 2022 às 00:30

O Brasil venceu mais uma no Sul-Americano sub-18 masculino, disputado em Caracas, na Venezuela. Nesta terça-feira, a Seleção não tomou conhecimento do Uruguai e bateu o rival por 81 a 43, chegando a segunda vitória no Grupo A e garantindo a classificação para as semifinais. Na quinta-feira, o time fecha a primeira fase diante da Colômbia, às 11h, com transmissão ao vivo no Youtube da CBB.
No Grupo B ficaram Equador, Chile, Venezuela e Argentina. Pelo formato de disputa, as duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais. Os três primeiros colocados garantem um lugar na Copa América sub-18, ainda em 2022, e que será classificatória para o Mundial sub-19, em 2023.
Assim como na partida contra a Bolívia, o Brasil logo tomou conta da partida e contou com a força no rebote para abrir vantagem logo no primeiro quarto. No segundo período, a Seleção, o domínio foi ainda maior, com 17 a 4 para a Seleção Brasileira. Nos últimos dois períodos, o técnico Vitor Galvani usou ainda mais seu banco e a Seleção fechou com vitória e classificação garantida.
- Conseguimos controlar o nosso adversário e acertar nossas movimentações no ataque para a vitória. Ainda temos que melhorar bastante o nosso aproveitamento no ataque, mas estamos no caminho certo na briga por uma vaga na Copa América e pelo título depois - disse o técnico Vitor Galvani.
Crédito: BrasilbateuoUruguainasquartasdefinaldoSul-Americano(Foto:Divulgação/FIBA

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