Nadadora do Flamengo é suspensa após testar positivo em exame antidoping

A nadadora Gabrielle Roncatto, do Flamengo, foi suspensa provisoriamente pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) após resultado analítico adverso para três substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada). A informação foi publicada pela secretaria na última segunda-feira, em seu site oficial.

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O teste, realizado fora de competição no dia 14 de janeiro, apontou a presença de “Furosemida, hidroclorotiazida e metabólito de clorotiazida”. A atleta de 23 anos aguarda audiência no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) para que seja definida a pena e já começou a preparar a defesa.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o Flamengo foram informados do resultado adverso no início de fevereiro. Desde então, Gabrielle se afastou dos treinos. Só agora, no entanto, o caso foi divulgado pela ABCD.

Os diuréticos não apresentam efeitos de aumento de performance, mas são proibidos pela Wada por mascararem substâncias dopante. A Furosemida é a mesma substância que causou o doping do ex-nadador Cesar Cielo, em 2011.