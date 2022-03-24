Leandro Brachola é o supervisor técnico da nova comissão permanente da CBV

Treinador campeão olímpico, Leandro Brachola será o supervisor técnico da nova comissão da CBV Crédito: Júlio César Guimarães/COB

Ser responsável pela nova cultura do vôlei de praia brasileiro, dando suporte às duplas do alto rendimento e participando da criação de metodologias para as categorias de base. Essa é a missão da nova estrutura de comissão técnica permanente que está sendo montada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O capixaba Leandro Brachola, técnico campeão olímpico nos Jogos Rio 2016 com a dupla Alison/Bruno Schmidt, q que já treinou craques do calibre de Loyola, Fabio Luiz e Lili, assume como supervisor técnico. Treinador de Ágatha/Duda nos Jogos de Tóquio e analista de desempenho da equipe de Brachola em 2016, Marco Char será o coordenador técnico.

“A ideia é que essa equipe faça uma cadeia completa de acompanhamento, supervisionamento, identificação de talentos, treinamento e participação em competições nacionais e internacionais. É um grupo que vai analisar e montar o planejamento para trilharmos o caminho de sucesso que é tão familiar ao vôlei de praia brasileiro. Principalmente em competições como o Circuito Mundial e os Jogos Olímpicos. Ainda anunciaremos mais dois nomes nessa equipe, mas Leandro Brachola e Marcos Char já iniciaram este novo trabalho”, explica o gerente de vôlei de praia da CBV, Guilherme Marques.

Em fevereiro, Brachola comandou a seletiva para os Jogos Sul-Americanos da Juventude. Após o período de treinamentos realizado no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), Nina/Carol Sallaberry e Henrique/Pedro foram convocados para representar o Brasil na competição, que acontece em Rosario, na Argentina, em abril.