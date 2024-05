João Neiva recebe Copa Nacional e Campeonato Capixaba de motocross em junho

Torneio acontece no dia 2 de junho e tem expectativa de receber mais de 150 pilotos que vão disputar diversas categorias

Adrenalina no Espírito Santo. No próximo dia 2 de junho acontece a 4ª Etapa da Copa Nacional e Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross em João Neiva, Região Norte do Estado. A competição será realizada no Polo Industrial, palco da edição do último ano, que também foi disputado na cidade.