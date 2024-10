Automobilismo

Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck

O piloto capixaba ficou com o 5º lugar na etapa em Tarumã, no Rio Grande do Sul

2 min de leitura min de leitura

Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck. (Divulgação)

Hugo Cibien garantiu a 5º colocação na categoria Super Truck Pro, sua segunda posição de pódio em apenas três etapas da Copa Truck. Na rápida pista gaúcha de Tarumã, onde foi disputada a 7ª etapa da temporada 2024, Cibien conseguiu ir para o Top Qualifying pela primeira vez e conquistou a sexta posição no grid de largada na categoria.

No sábado, durante a última volta da sessão de classificação, depois de ter feito a volta que lhe deu a 6ª posição no grid, os pneus do caminhão de Cibien travaram e ficaram inutilizados para as corridas de domingo. “Diferentemente de quase todas as categorias de automobilismo que o público está acostumado a assistir, na Copa Truck os pneus novos não melhoram o rendimento do caminhão, pelo contrário".

Já, na segunda corrida, Cibien largou em 13º e conseguiu dar uma escalada no pelotão, até chegar na 8ª posição. Pelo ritmo que vinha imprimindo ganharia mais algumas posições, mas um forte acidente com o caminhão de Ricardo Alvarez faltando quatro minutos para o fim fez a corrida vencida por Pedro Paulo Fernandes, terminar sob bandeira amarela. Com as punições a José Augusto Dias, Pedro Perdoncini e Marcio Giordano, Hugo Cibien ficou em 5º lugar.

“Em termos de resultado poderia ter sido melhor, mas corrida é isso. Em termos de desempenho, estou muito satisfeito, me adaptando rapidamente, ajudando a minha equipe e curtindo a categoria”, resumiu o capixaba após a prova.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta