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Última luta?

Por que Popó quer lutar com Pablo Marçal? Ideia surgiu na frente de Neymar

Tetracampeão mundial de boxe, Popó afirmou que só deve fazer mais uma luta, justamente diante de Pablo Marçal; entenda onde tudo começou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2024 às 11:53

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 11:53

Logo depois de vencer o boxeador El Chino na luta principal do Fight Music Show 5, o tetracampeão mundial Popó escolheu seu próximo e provavelmente último adversário para duelar em um ringue.
Pablo Marçal e Popó fazem 'encarada' durante evento no Instituto Neymar Jr
Pablo Marçal e Popó fazem 'encarada' durante evento no Instituto Neymar Jr Crédito: Foto: Instagram Popó/Reprodução
A ideia surgiu no início de junho durante um leilão do Instituto Neymar Jr a 4ª edição do evento foi realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo.
Pablo Marçal participou como um dos convidados. Na época, ele havia acabado de se tornar pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB.
O ex-coach arrematou um cinturão doado por Popó, que também marcou presença no evento beneficente. O artigo foi leiloado por R$ 300 mil.
Ao pegar o item das mãos do boxeador, Marçal surpreendeu Neymar e Patrícia Poeta, que comandavam o evento diante dos convidados.
O ex-candidato desafiou o atleta para uma luta de boxe e, de quebra, engatou uma encarada com o baiano. Os dois se reencontraram no talk show do ex-coach e mantiveram um tom ameno.
Popó aceitou o desafio e voltou a abordar a luta nas últimas semanas, pouco antes de superar El Chino. O tema foi "reativado" após a vitória do brasileiro no FMS 5.
O embate deve ocorrer em dezembro, durante nova edição do evento de lutas. A organização, no entanto, ainda não confirmou o confronto.

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