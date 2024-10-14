Por que Popó quer lutar com Pablo Marçal? Ideia surgiu na frente de Neymar

Logo depois de vencer o boxeador El Chino na luta principal do Fight Music Show 5, o tetracampeão mundial Popó escolheu seu próximo e provavelmente último adversário para duelar em um ringue.

Pablo Marçal e Popó fazem 'encarada' durante evento no Instituto Neymar Jr Crédito: Foto: Instagram Popó/Reprodução

A ideia surgiu no início de junho durante um leilão do Instituto Neymar Jr a 4ª edição do evento foi realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Pablo Marçal participou como um dos convidados. Na época, ele havia acabado de se tornar pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB.

O ex-coach arrematou um cinturão doado por Popó, que também marcou presença no evento beneficente. O artigo foi leiloado por R$ 300 mil.

Ao pegar o item das mãos do boxeador, Marçal surpreendeu Neymar e Patrícia Poeta, que comandavam o evento diante dos convidados.

O ex-candidato desafiou o atleta para uma luta de boxe e, de quebra, engatou uma encarada com o baiano. Os dois se reencontraram no talk show do ex-coach e mantiveram um tom ameno.

Popó aceitou o desafio e voltou a abordar a luta nas últimas semanas, pouco antes de superar El Chino. O tema foi "reativado" após a vitória do brasileiro no FMS 5.