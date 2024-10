Matheus Pereira é convocado para a Seleção e substitui Lucas Paquetá

Meia é chamado após jogador do West Ham levar cartão amarelo e ficar suspenso para duelo contra o Peru, na terça

Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi convocado nesta sexta-feira (11) para integrar a Seleção Brasileira, que enfrentará o Peru na próxima terça-feira (15), em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador foi chamado para substituir Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, que terá que cumprir suspensão após receber seu segundo cartão amarelo na competição, durante a partida contra o Chile.

Matheus Pereira vem se destacando com a camisa do Cruzeiro, onde chegou no ano passado, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jovem iniciou carreira em Portugal, onde passou pela base do Sporting, antes de ser aproveitado no time principal. Depois, rumou ao Chaves e foi para a Alemanha, atuar no Nuremberg. Chegou, então, ao West Bromwich, da Inglaterra, onde chamou a atenção do mundo árabe.