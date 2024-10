Com gols dos atacantes do Botafogo, Brasil vence o Chile pelas Eliminatórias

Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram os gols da Seleção na vitória de virada sobre os chilenos

Coube a dois jogadores do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique, anotarem os dois gols da equipe verde e amarela no estádio Nacional. Eduardo Vargas foi quem marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Brasil subiu para a quarta colocação do classificatório, agora com 13 pontos somados em nove rodadas. A derrota complicou ainda mais a vida dos chilenos, que estão na penúltima posição, com cinco pontos, dois a mais do que o Peru, na lanterna.