Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Andreas Pereira herda camisa de Vini, e Endrick mantém a 9 na seleção
Andreas Pereira herda camisa de Vini, e Endrick mantém a 9 na seleção

CBF anunciou nesta quarta-feira (09) novidades na numeração dos atletas da seleção brasileira para esta data Fifa.
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 17:42

Andreas Pereira é belga e um dos poucos não-brasileiros a jogar na Seleção Crédito: Reprodução
A CBF anunciou nesta quarta-feira (09) novidades na numeração dos atletas da seleção brasileira para esta data Fifa. Destaques são Andreas Pereira, que será o camisa 7, no lugar de Vini, e Endrick, que vai vestir a 9.
Com a lesão de Vini Júnior, Andreas Pereira vai receber a camisa 7 nesta data Fifa e herdar a camisa do ponta do Real Madrid na seleção. Endrick, que será reserva no jogo contra o Chile, continuará assegurando a camisa 9 da Amarelinha para os próximos dois jogos do Brasil, contra a equipe chilena e o Peru.
Abner e Igor Jesus, que foram convocados pela seleção principal pela primeira vez, serão os camisas 16 e 19, respectivamente. Weverton, que entrou no lugar de Alisson, lesionado, será o camisa 1. Fabrício Bruno, chamado para o lugar de Éder Militão, vai representar a camisa 3.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados