Vitória sobre o Chile: Como fica a seleção nas Eliminatórias da Copa?

Brasil vence o Chile e sobe para 4º lugar nas Eliminatórias da Copa. Mesmo com campanha irregular, a seleção de Dorival Júnior fica em posição mais segura para buscar a classificação direta para o Mundial de 2026.

A vitória de virada do Brasil por 2 a 1 sobre o Chile , na noite desta quinta-feira, no estádio Nacional de Santiago, veio em bom momento para a seleção. Precisando se recuperar depois de resultados negativos, a equipe de Dorival Júnior somou três pontos, que fizeram o time saltar para a quarta posição da tabela. São quatro vitórias, um empate e quatro derrotas em nove jogos.

Com o resultado desta quinta, o Brasil soma 13 pontos. A seleção está um à frente de Equador e Bolívia que estão na quinta e sexta posições, respectivamente, empatados com 12 pontos. Argentina, com 19 pontos, Colômbia, com 16, e Uruguai, com 15, ocupam os três primeiros lugares.