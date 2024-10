Pugilista capixaba

Após vitória no FMS 5, Esquiva Falcão perde acesso à conta no Instagram

Segundo o pugilista, sua conta no Instagram também tinha contratos de ativação de marca firmados com patrocinadores relacionados à influência do atleta

Esquiva Falcão durante preparação para sua luta no Fight Music Show 5. (Esquiva Falcão)

O capixaba Esquiva Falcão viveu momentos distintos neste fim de semana. Primeiro a alegria por ter vencido Morramad Araujo, no Fight Music Show 5, em São Paulo, no sábado. Porém, na noite deste domingo, o atleta foi surpreendido com o encerramento da sua conta no Instagram.

O pugilista informou que a sua rede social foi encerrada pela Meta, dona do Instagram. Na mensagem (veja na foto abaixo), a alegação é de que "a conta ou atividade nela não segue nossas Diretrizes da Comunidade".

Após vitória no FMS 5, Esquiva Falcão tem Instagram hackeado . (Foto: Reprodução)

Esposa de Esquiva Falcão, Suelen Falcão relata o desespero da família diante da situação, principalmente porque a rede social do boxeador também é uma das fontes de renda do casal.

- Derrubaram o Instagram dele ou hackearam, não sei. Dizem que vai ficar permanentemente fora do ar. Tentaram acessar o Instagram dele de uma forma errada. Esquiva precisa dessa rede social dele porque tem contratos firmados com ativação de marca, não pode ficar 24 horas fora do ar senão ele vai perder (patrocínios) - revela.

Esquiva Falcão criou um novo perfil no Instagram (@esquivafalcaoo) e pede que seus seguidores antigos o sigam novamente, para poder retomar a sua influência na rede social. O perfil antigo do pugilista tinha mais de 424 mil seguidores.

- Ele precisa desse Instagram de volta para não sermos prejudicados com os patrocínios que hoje ele tem. Criamos um novo perfil e pedimos a todos que o seguiam para seguir novamente o Esquiva pra ver se consegue recuperar o número de seguidores - finaliza a esposa do boxeador.

