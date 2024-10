Automobilismo

Hugo Cibien busca mais um pódio da Copa Truck, no Rio Grande do Sul

No próximo fim de semana, o autódromo em Viamão será o palco da 7ª Etapa da Copa Truck

2 min de leitura min de leitura

Hugo Cibien na Copa Truck. (Divulgação: Mariana Ferreira assessoria )

No próximo fim de semana, 12 e 13 de outubro, Hugo Cibien retorna ao grid da Copa Truck para a disputa de Tarumã. Após conquistar o primeiro pódio de sua carreira com o terceiro lugar em Cascavel, o piloto capixaba aposta em uma boa prova pela 7ª Etapa do “Campeonato dos Brutos”. “Cascavel e Tarumã, de certa forma são parecidas. Pistas tradicionais do Sul do país, com poucas frenagens fortes e de alta velocidade. Então a expectativa é boa”, pontua.

O Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), é um circuito dos mais tradicionais do Brasil. Com 3.039 metros de extensão, a pista apresenta curvas de altíssima, média e baixas velocidades, e um “esse” em descida, a chamada “Curva do Tala-larga”, que exige grande perícia e sangue-frio dos pilotos.

“A pista de Tarumã é muito rápida e com poucas áreas de escape. Ali se escapar, principalmente com caminhão, a probabilidade de bater é altíssima. Então temos que ser rápidos, mas com a consciência que a pista não perdoa uma escapada”, disse o piloto patrocinado pelo Grupo Vannucci que assumiu o caminhão Volvo, número 92, na divisão Super Truck Elite.

Cibien já participou de duas corridas no Autódromo de Tarumã. “Em 2023 disputamos uma corrida na pista de Tarumã pela Stock Car. Lembro que tínhamos um ritmo excelente para brigar pela vitória, mas um pneu furado cancelou os planos”, afirma Hugo.

Para a 7ª Etapa da Copa Truck, Hugo Cibien revela a estratégia para trazer um bom resultado à Vannucci Racing. “Estamos trabalhando para ser campeões com o Taborda, meu companheiro de equipe que é vice-líder da Copa Truck. Como eu entrei depois da metade do campeonato, a missão é obter os melhores resultados corrida a corrida e ajudá-lo”, finaliza.

As duas corridas da 7ª Etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (13), à partir das 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no Youtube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Serviço

7ª Etapa Copa Truck 2024

Sexta (11/10)

Treino Livre: 12h10 e 14h45

Sábado (12/10)

Treino Livre: 10h15



Classificação: 13h35



Qualificação: 13h57



Domingo (13/10)

Corrida 1: 12h30



Corrida 2: 13h



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta