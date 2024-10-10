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Lenda do esporte

Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Aos 38 anos, espanhol fará sua despedida na Copa Davis, em novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2024 às 11:00

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:00

Rafael Nadal, da Espanha, que conquistou 22 títulos de Grand Slam em simples, anunciou nesta quinta-feira (10) que está encerrando sua carreira profissional no tênis, uma decisão que será efetivada após a final da Copa Davis, em novembro.
Rafael Nadal venceu Djokovic e avançou às semifinais de Roland Garros
Rafael Nadal venceu Djokovic e avançou às semifinais de Roland Garros Crédito: REUTERS/Pascal Rossignol
"Têm sido anos difíceis, especialmente estes últimos dois", disse o jogador de 38 anos, que venceu um recorde de 14 títulos do Aberto da França, em um vídeo postado nas redes sociais. "Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão".
Ele enfrenta problemas físicos que dificultam a atuação nas quadras.
A aposentadoria ocorre dois anos após a despedida de Roger Federer, um de seus principais adversários.
Ao lado de Novak Djokovic, eles foram chamados de Big 3, com grande sucesso no circuito masculino de tênis nos últimos 20 anos.

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