Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Rafael Nadal, da Espanha, que conquistou 22 títulos de Grand Slam em simples, anunciou nesta quinta-feira (10) que está encerrando sua carreira profissional no tênis, uma decisão que será efetivada após a final da Copa Davis, em novembro.

Rafael Nadal venceu Djokovic e avançou às semifinais de Roland Garros Crédito: REUTERS/Pascal Rossignol

"Têm sido anos difíceis, especialmente estes últimos dois", disse o jogador de 38 anos, que venceu um recorde de 14 títulos do Aberto da França, em um vídeo postado nas redes sociais. "Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão".

Ele enfrenta problemas físicos que dificultam a atuação nas quadras.

A aposentadoria ocorre dois anos após a despedida de Roger Federer, um de seus principais adversários.