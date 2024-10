Esporte Espetacular vai exibir 2ª parte de matéria sobre torneio de famílias no ES

O repórter Raphael De Angeli entrevista jogadores da "Família Rosa"

Hora de conhecer as histórias de outras famílias, como os Rosa, que têm três irmãos no time e o pai como técnico, e os Da Silva, que formam uma das equipes com mais pessoas disponíveis. A matéria especial acompanha também a decisão do torneio, que contou com a presença da família Scaramussa, reforçada pelo repórter Raphael de Angeli.