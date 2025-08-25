Inusitado

Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e ‘incendeia’ jogo no US Open; veja

Episódio se deu na reta final do terceiro set e forçou arbitragem a repetir o saque; profissional teve credencial retirada pela organização do torneio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:41

A eliminação de Daniil Medvedev neste domingo, 24, no US Open ganhou tons dramáticos e caóticos. Diante do francês Benjamin Bonzi em sua estreia, o ex-número 1 do mundo e campeão do torneio de 2021 se desentendeu com a arbitragem no match point do terceiro set depois de um fotógrafo invadir a quadra e forçar a repetição do saque. Naquele momento, o russo perdia por 2 sets a 0.

O fotógrafo entrou indevidamente na quadra no saque de Bonzi. O francês havia errado primeiro saque e se preparava para o segundo. Foi neste momento em que houve a invasão pelo profissional. O árbitro Greg Allensworth decidiu pela repetição do primeiro saque, em vez do segundo.

O episódio ocasionou uma paralisação de seis minutos na partida e a arbitragem decidiu pela repetição do ponto — que havia sido conquistado pelo russo. Indignado, o tenista também recorreu às arquibancadas, que vaiaram em peso da decisão e se colocaram a favor do ex-número 1 do mundo.

“Você é homem? Você é homem? Por que está tremendo? O que houve, hein? Gente, ele (árbitro) quer ir embora. Ele é pago por partida, não por hora", afirmou o tenista. O fotógrafo, responsável pelo início do incidente, teve sua credencial revogada pelo US Open. Apesar da revolta, Medvedev conseguiu reverter o match point e chegou a levar o duelo para o quinto set.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

No quarto, inclusive, aplicou um pneu no rival. Entretanto, mesmo após ter “incendiado” o jogo nos Estados Unidos, Medvedev não conseguiu segurar seu adversário no último set, sendo derrotado e, consequentemente, eliminado da disputa pelo 51º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Esta foi a primeira vitória de Bonzi em um Grand Slam e a primeira sobre Medvedev no circuito profissional. Depois da partida, o russo quebrou a raquete no chão da quadra do US Open, incomodado pelo seu desempenho e a eliminação.

Agora, o francês encara Marcos Giron, americano e número 55 no ranking da ATP, nesta quarta-feira, 27, com horário a ser definido pela organização.

