Seleção Brasileira

O que esperar da 2ª convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

Técnico italiano vai anunciar os convocados para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, com expectativa de novos nomes após melhor observação do futebol nacional

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:17

Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil no Maracanã no início de setembro. Crédito: Werther Santana/Estadão

Na tarde desta segunda-feira, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar a sua segunda lista de convocados na seleção brasileira. O time nacional tem dois compromissos em setembro no encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No dia 4, encara o Chile, no Maracanã. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar a Bolívia em El Alto.

Há dúvidas concretas na comissão de Ancelotti sobre o proveito de uma eventual convocação de Neymar. O craque esteve envolvido em polêmicas e não desenvolve seu melhor futebol, em contrapartida é visto como uma liderança na seleção. Neste domingo, Ancelotti esteve em Salvador para acompanhar o jogo do Santos com o Bahia, mas não pôde ver Neymar, que estava suspenso e também sente dores na coxa.

São boas as chances de novidades aparecerem na lista de Ancelotti. O bom desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes e o maior tempo de observação da comissão técnica do italiano ao futebol nacional fez surgir novos nomes entre os convocáveis.

Na pré-lista, que teve alguns nomes vazados nos últimos dias, figuram atletas do Flamengo, Cruzeiro, Santos, Botafogo, Corinthians, Vasco, Bahia e São Paulo. Vinícius Júnior, que está fora do jogo contra o Chile por suspensão, não deve ser convocado. Já outras estrelas do Real Madrid, Rodrygo e Éder Militão, tendem a aparecer.

Ancelotti não quer interromper a evolução de alguns atletas que foram bem nos jogos de estreia contra Equador e Paraguai - caso do zagueiro Alexsandro, do Lille. Tampouco vai abrir mão de nomes de confiança, como Casemiro (Manchester United), mas Ancelotti o italiano deve testar outras opções apesar de ter avaliado positivamente os nomes utilizados em junho. “Não há uma lista definitiva (para a Copa do Mundo), mas gostei muito dos jogadores que utilizei na primeira convocação”, disse depois do jogo com o Paraguai.

O Chelsea, campeão mundial em julho, também deve ceder atletas à seleção. João Pedro, Estêvão e Andrey Santos são os candidatos. “Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem (o Mundial de Clubes), o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a seleção", comentou o italiano durante o torneio nos Estados Unidos.

Depois de enfrentar Chile e Bolívia e encerrar as Eliminatórias, a seleção brasileira ainda terá quatro compromissos em 2025. Em outubro, a Ásia será o destino, com amistosos diante do Japão e da Coreia do Sul. No mês seguinte, a tendência é que o Brasil faça jogos com seleções da África, na Europa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta