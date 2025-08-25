Home
>
Futebol
>
O que esperar da 2ª convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

O que esperar da 2ª convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

Técnico italiano vai anunciar os convocados para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, com expectativa de novos nomes após melhor observação do futebol nacional

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:17

Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil no Maracanã no início de setembro. Crédito: Werther Santana/Estadão

Na tarde desta segunda-feira, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar a sua segunda lista de convocados na seleção brasileira. O time nacional tem dois compromissos em setembro no encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No dia 4, encara o Chile, no Maracanã. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar a Bolívia em El Alto.

Recomendado para você

Técnico italiano vai anunciar os convocados para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, com expectativa de novos nomes após melhor observação do futebol nacional

O que esperar da 2ª convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

O goleiro Léo Nanneti, de 18 anos, foi o herói ao defender duas cobranças. O resultado consagra o segundo título mundial consecutivo do sub-20 do Rubro-Negro, atual bicampeão também da Libertadores

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Entidade faz ajustes para permitir que time brasileiro dispute a Intercontinental se alguma equipe do país ganhar a Libertadores deste ano

CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro

Há dúvidas concretas na comissão de Ancelotti sobre o proveito de uma eventual convocação de Neymar. O craque esteve envolvido em polêmicas e não desenvolve seu melhor futebol, em contrapartida é visto como uma liderança na seleção. Neste domingo, Ancelotti esteve em Salvador para acompanhar o jogo do Santos com o Bahia, mas não pôde ver Neymar, que estava suspenso e também sente dores na coxa.

São boas as chances de novidades aparecerem na lista de Ancelotti. O bom desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes e o maior tempo de observação da comissão técnica do italiano ao futebol nacional fez surgir novos nomes entre os convocáveis.

Na pré-lista, que teve alguns nomes vazados nos últimos dias, figuram atletas do Flamengo, Cruzeiro, Santos, Botafogo, Corinthians, Vasco, Bahia e São Paulo. Vinícius Júnior, que está fora do jogo contra o Chile por suspensão, não deve ser convocado. Já outras estrelas do Real Madrid, Rodrygo e Éder Militão, tendem a aparecer.

Ancelotti não quer interromper a evolução de alguns atletas que foram bem nos jogos de estreia contra Equador e Paraguai - caso do zagueiro Alexsandro, do Lille. Tampouco vai abrir mão de nomes de confiança, como Casemiro (Manchester United), mas Ancelotti o italiano deve testar outras opções apesar de ter avaliado positivamente os nomes utilizados em junho. “Não há uma lista definitiva (para a Copa do Mundo), mas gostei muito dos jogadores que utilizei na primeira convocação”, disse depois do jogo com o Paraguai.

O Chelsea, campeão mundial em julho, também deve ceder atletas à seleção. João Pedro, Estêvão e Andrey Santos são os candidatos. “Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem (o Mundial de Clubes), o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a seleção", comentou o italiano durante o torneio nos Estados Unidos.

Depois de enfrentar Chile e Bolívia e encerrar as Eliminatórias, a seleção brasileira ainda terá quatro compromissos em 2025. Em outubro, a Ásia será o destino, com amistosos diante do Japão e da Coreia do Sul. No mês seguinte, a tendência é que o Brasil faça jogos com seleções da África, na Europa.

Leia mais

Imagem - Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Imagem - CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro

CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro

Imagem - Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

copa do brasil Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais