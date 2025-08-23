Home
>
Futebol
>
Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Time paulista abre dois gols no início, vê reação tricolor, mas define vitória por 4 a 2 em Bragança Paulista

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 19:40

Após oito derrotas seguidas, o RB Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 em embate agitado pela Série A do Brasileirão. A equipe paulista marcou os dois primeiros gols com menos de quatro minutos de jogo.

Recomendado para você

Time paulista abre dois gols no início, vê reação tricolor, mas define vitória por 4 a 2 em Bragança Paulista

Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Capa-Preta não conseguiu a reação após perder o primeiro jogo no Kleber Andrade

Rio Branco empata com Inter de Limeira e é eliminado da Série D

Os jogos de ida e volta acontecem em setembro

Veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas da Libertadores

Os tentos foram anotados por Jhon Jhon, Sasha, Laquintana e Davi, pelo Braga, e Hércules e Acosta, pelo Tricolor carioca. Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 30 pontos conquistados na competição, enquanto o Flu se manteve com 27.

Fluminense perde para o Red Bull Bragantino fora de casa no Brasileirão
Fluminense perde para o Red Bull Bragantino fora de casa no Brasileirão Crédito: Lucas Merçon/FFC

Jhon Jhon não fazia gols há quase três meses. Um dos principais atletas do Bragantino havia marcado pela última vez em 26 de maio, no tento que deu a vitória do elenco paulista sobre o Juventude por 1 a 0.

As equipes voltam a campo na próxima semana: enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Braga vai ao Rio de Janeiro contra o Botafogo no sábado, às 18h30, pelo Brasileiro.

O Massa Bruta não vencia um confronto desde a partida contra o Corinthians, quando bateu o rival paulista por 2 a 1 fora de casa, pelo Brasileirã.

Na sequência, empatou por 2 a 2 com o São Paulo e somou mais oito derrotas em seis jogos do Brasileirão e dois da Copa do Brasil contra o Botafogo, que gerou a eliminação do elenco da competição.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais