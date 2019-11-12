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Federações poderão receber até R$ 250 mil para eventos esportivos no ES

Edital de Chamamento Público para a seleção de projetos visando a organização, realização e participação de competições esportivas em 2020 foi publicado nesta terça-feira (12) no diário oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 17:20

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 17:20

Eventos a partir da segunda quinzena de março já podem receber recursos Crédito: Sesport/Divulgação
O edital de Chamamento Público para a seleção de projetos visando a organização, realização e participação de competições esportivas em 2020 foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (12), pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). As inscrições para participar do processo podem ser feitas até o dia 21 de fevereiro de 2020 na sede da Sesport, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exceto nos feriados. 
O investimento total da Secretaria no chamamento público será de R$ 1,5 milhão e cada federação ou confederação poderá ser beneficiado com um aporte de, no máximo, R$ 250 mil por evento esportivo. A previsão, de acordo com os prazos legais de todo processo, é que eventos a partir da segunda quinzena de março já possam receber recursos. 

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Os interessados em participar da seleção podem obter mais informações na Sesport, no endereço: Rua Coronel Schwab Filho, Bento Ferreira, ou pelos telefones (27) 3636-7001 ou 7002. O edital completo está disponível no site da Secretaria ou pode ser acessado aqui. O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 6 de março de 2020.

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