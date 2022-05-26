Ex-Atlético-MG, zagueiro Jemerson investe em game house no ES

Jogador montou a estrutura na cidade de São Mateus para abrigar a organização profissional Intense Game Crédito: Intense Games/Divulgação

A cidade de São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo , ganhou sua primeira game house no ano de 2022. E a iniciativa é do zagueiro Jemerson, ex-Corinthians e Atlético-MG. O baiano, que disputou o último Campeonato Francês pelo Metz, é um apaixonado pelos jogos eletrônicos.

Jemerson afirma que viu em terras capixabas uma grande oportunidade de investir no ramo de forma profissional, principalmente após a sanção da lei estadual Nº 11.515, que reconhece e regulamenta a prática esportiva eletrônica no Espírito Santo.

"Escolhemos o Espírito Santo porque foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica para profissionalizar os jogos eletrônicos e é um estado que cresce muito, está fortalecendo o futebol, que é a área onde eu atuo. Além disso, a pessoa que está à frente da organização é do estado, conhece bem toda a logística e isso influenciou bastante para que escolhêssemos levar essa game house para São Mateus", comentou o jogador.

A game house de São Mateus abriga a organização profissional de esports Intense Game, que atua nos games PUBG e Free Fire. A casa pode abrigar até 20 pessoas, com quartos, área de lazer, sala de treinamento/jogo, espaço social e ainda conta com cozinheira e psicólogo para ajudar na rotina dos jogadores.

Com a estrutura montada, Jemerson acredita que a Intense pode se tornar uma das grandes do Brasil.

Casa em São Mateus que será utilizada pela Intense Game Crédito: Intense Game/ Divulgação

"A nossa ideia a longo prazo é ter uma das maiores orgs do país. Começamos há cerca de dois anos, fomos aumentando os investimentos aos poucos e estamos conhecendo cada vez mais este cenário. É todo um processo, nada vem do dia para a noite. Sabemos que existem grandes equipes, mas o nosso objetivo agora é consolidar nossa estrutura para colhermos os frutos no futuro."

EXPANSÃO PARA OS ESPORTES TRADICIONAIS

Após a consolidação da game house, Jemerson esboça a intenção de expandir os seus investimentos para outras modalidades. O jogador ainda revelou que pensa em ter uma equipe de um esporte tradicional, se aproveitando da estrutura que está sendo montada.