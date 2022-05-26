Ex-Atlético-MG, zagueiro Jemerson investe em game house no ES

A cidade de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, ganhou sua primeira game house no ano de 2022. E a iniciativa é do zagueiro Jemerson, ex-Corinthians e Atlético-MG. O baiano, que disputou o último Campeonato Francês pelo Metz, é um apaixonado pelos jogos eletrônicos.
Jemerson afirma que viu em terras capixabas uma grande oportunidade de investir no ramo de forma profissional, principalmente após a sanção da lei estadual Nº 11.515, que reconhece e regulamenta a prática esportiva eletrônica no Espírito Santo.
"Escolhemos o Espírito Santo porque foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica para profissionalizar os jogos eletrônicos e é um estado que cresce muito, está fortalecendo o futebol, que é a área onde eu atuo. Além disso, a pessoa que está à frente da organização é do estado, conhece bem toda a logística e isso influenciou bastante para que escolhêssemos levar essa game house para São Mateus", comentou o jogador.
A game house de São Mateus abriga a organização profissional de esports Intense Game, que atua nos games PUBG e Free Fire. A casa pode abrigar até 20 pessoas, com quartos, área de lazer, sala de treinamento/jogo, espaço social e ainda conta com cozinheira e psicólogo para ajudar na rotina dos jogadores.
Com a estrutura montada, Jemerson acredita que a Intense pode se tornar uma das grandes do Brasil.
"A nossa ideia a longo prazo é ter uma das maiores orgs do país. Começamos há cerca de dois anos, fomos aumentando os investimentos aos poucos e estamos conhecendo cada vez mais este cenário. É todo um processo, nada vem do dia para a noite. Sabemos que existem grandes equipes, mas o nosso objetivo agora é consolidar nossa estrutura para colhermos os frutos no futuro."
EXPANSÃO PARA OS ESPORTES TRADICIONAIS
Após a consolidação da game house, Jemerson esboça a intenção de expandir os seus investimentos para outras modalidades. O jogador ainda revelou que pensa em ter uma equipe de um esporte tradicional, se aproveitando da estrutura que está sendo montada.
"No futuro, pensamos em ter também uma equipe profissional ou uma mesmo uma escolinha de futebol, basquete, vôlei, handebol ou qualquer outro esporte. Claro que tudo vai depender dos investimentos que tivermos e as oportunidades que surgirem, mas é algo vislumbramos lá na frente", ressaltou o zagueiro.