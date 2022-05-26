COB lança série de minidocumentários com integrantes do Hall da Fama

Fofão, Servílio de Oliveira e Aurélio Miguel são os primeiros contemplados nos minidocumentários produzidos pelo Comitê Olímpico do Brasil Crédito: COB/Divulgação

Você sabe o que Fofão, capitã da seleção feminina de vôlei ouro em Pequim 2008, escreveu para motivar as atletas antes da final olímpica? Faz ideia de como o boxeador Servílio de Oliveira fez para ganhar de um adversário quase 10cm mais alto e garantir o bronze no México em 1968? Reconhece quem foram os atletas que cantaram o hino nacional para Aurélio Miguel receber seu ouro no Mundial Júnior de judô em 1983?

Todas essas perguntas serão respondidas pelos três integrantes do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) na série de minidocumentários que serão lançados no Canal Olímpico do Brasil e no Youtube do Time Brasil a partir desta quarta, 25. O conteúdo é um desdobramento do projeto de valorização da memória olímpica brasileira, criado em 2018, e que faz parte do início das comemorações de 108 anos do COB, celebrados no próximo dia 8 de junho, dia da publicação do terceiro e último vídeo, com Servílio de Oliveira. Fofão abre a sequência de minidocumentários.

“Essa é mais uma ação que visa ocupar uma lacuna de reconhecimento e valorização de ídolos do esporte do país. Nosso objetivo é ressaltar os feitos e glórias dos grandes atletas e treinadores brasileiros. Trabalhamos muito para que mostrarmos os atletas do passado como fonte de inspiração para todos nós que amamos e vivemos esporte. Se hoje chegamos nas grandes competições com expectativa de medalha, isso se deve muito às portas abertas por esses grandes atletas”, disse Paulo Wanderley, presidente do COB.

Os vídeos com cerca de 10 minutos de duração trazem, além de entrevistas com os medalhistas olímpicos que fazem revelações inéditas, imagens raras conseguidas pelo COB com diversas fontes. Os minidocumentários são mais uma ação do Comitê para valorizar os nomes que construíram a história do esporte olímpico brasileiro.

As ações começaram em 2018, com a criação do Hall da Fama, com o objetivo de exaltar, difundir e eternizar aqueles que fazem a história do Movimento Olímpico do país. Ao todo, já são 28 nomes indicados para o Hall da Fama. Todos os integrantes terão seus moldes expostos em um espaço de preservação da memória olímpica montado pelo COB.