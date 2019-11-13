Com dois capixabas, seleção brasileira vai disputar a Copa do Mundo

Os capixabas Mão e Bruno Xavier vão representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo Crédito: CBSB/Divulgação

Com dois jogadores capixabas, a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Futebol de Areia Fifa 2019, em Assunção, no Paraguai foi convocada na tarde desta quarta-feira (13). Bruno Xavier e o goleiro Mão são os jogadores que vão representar o Espírito Santo com a camisa amarela. Dos 14 jogadores relacionados inicialmente, o goleiro Teleco e o defensor Thanger ficaram fora da lista final, e 12 seguem para a competição sob o comando do técnico Gilberto Costa.

O elenco da seleção brasileira é muito experiente. O defensor Antonio é o único dos relacionados que nunca disputou a maior competição da modalidade. Referência dentro da equipe, Mão reconheceu o favoritismo do Brasil. Respeitamos todos os adversários de forma igual. Sabemos que o Brasil é considerado o grande favorito por conta dos seus últimos resultados, mas internamente não tem isso de favoritismo. Estamos muito focados, pensando jogo a jogo, para chegarmos ao nosso objetivo, afirmou o goleiro om maior número de jogos na história das Copas do Mundo de Beach Soccer: 46.

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A Copa do Mundo FIFA acontecerá de 21de novembro a 01 de dezembro. A Seleção Brasileira treina no Rio de Janeiro até a manhã da próxima segunda-feira (18) e, no início da noite do mesmo dia, embarca para a capital paraguaia em busca do hexacampeonato.

Lista de convocados para a seleção brasileira