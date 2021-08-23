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Vôlei de Praia

Capixabas faturam ouro em Praga e já miram próxima etapa do Circuito Mundial

Thâmela e Elize Maia já voltam à ação na próxima quinta-feira (26), na cidade de Brno, na República Tcheca

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:41
Thâmela e Elize Maia conquistaram a medalha de ouro em etapa do Circuito Mundial
Thâmela e Elize Maia conquistaram a medalha de ouro em etapa do Circuito Mundial Crédito: FIVB/Divulgação
O Brasil conquistou duas medalhas no torneio feminino da etapa duas estrelas de Praga, no Circuito Mundial de vôlei de praia. Depois de um confronto brasileiro na semifinal, as capixabas Elize Maia e Thâmela ganharam o título da competição na República Tcheca neste domingo (22), e Andressa e Vitória (PB/RJ) garantiram o bronze.
Elize e Thâmela começaram o torneio disputando o qualifying. A dupla venceu as sete partidas que jogou, cedendo apenas dois sets em toda a competição. Neste domingo, elas começaram o dia vencendo um equilibrado duelo brasileiro. As capixabas superaram Andressa e Vitória no tie-break, de virada, com parciais de 15/21, 21/16 e 15/13. Na final, vitória por 2 sets a 0 (21/18 e 21/16) sobre Böbner/Zoé Vergé-Dépré (SUI).

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“Estou muito feliz por esse ouro. A gente veio do qualifying, e esse foi o quarto dia de torneio. A gente sabia que seria um jogo bem equilibrado, mas a nossa tática funcionou, e a nossa vontade de vencer fez diferença. Foi aqui em Praga que ganhei minha primeira medalha no Circuito Mundial, e estou feliz demais por continuar boas recordações daqui. E a história se repete para a minha parceira também, com a primeira medalha em Mundial adulto também aqui em Praga”, afirmou Elize Maia, que foi medalha de bronze em Praga em 2015 ao lado de Duda (SE).
Este é o terceiro título e a sexta medalha de Elize Maia no Circuito Mundial. Para Thâmela, que completou 21 anos em julho, o lugar mais alto do pódio veio logo em sua primeira etapa da categoria adulta no circuito. Com a medalha de ouro, elas ganharam 400 pontos no ranking.
“A gente vem em uma crescente muito boa, e os resultados sempre são consequência disso. Estamos dando nosso melhor em quadra, e eu estou muito feliz de ter conseguido essa medalha no meu primeiro torneio no Circuito Mundial”, comemorou Thamela.

MEDALHA DE BRONZE

Na disputa pelo bronze, Andressa e Vitória conquistaram o lugar no pódio e 320 pontos no ranking com um triunfo por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18) sobre Davidova/Lunina (UCR). Esta é a segunda medalha no Circuito Mundial para as duas, que haviam se enfrentado na final da etapa de Miguel Pereira (RJ) em 2019, com Andressa ficando com o título ao lado de Diana (RJ).
“Eu estou muito feliz por essa medalha. É claro que a gente queria o ouro, mas esse pódio foi muito importante para nossa dupla. É nosso primeiro torneio do Circuito Mundial juntas, e estamos muito felizes. A gente vem trabalhando muito duro para conseguir, cada vez mais, chegar aonde a gente quer. Eu estou muito, muito, muito feliz. E tenho certeza de que esse é só o começo para a gente”, destacou Vitória.
As duas duplas voltam a representar o Brasil na próxima semana, em uma nova etapa duas estrelas na República Tcheca. O palco dessa vez é a cidade de Brno, com o qualifying começando na quinta-feira (26), e o torneio principal iniciando na sexta (27).

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