Paulo Sergio vai comentar Copa do Mundo de Futebol de Areia na Globo

Paulo Sergio vai comentar a Copa do Mundo de Futebol de Areia na Globo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Seleção Brasileira de futebol de areia já está pronta para disputar mais um título. Na tarde desta sexta-feira (20), a Seleção estreia na Copa do Mundo contra a Suíça, em partida que está marcada para às 14h30 e terá transmissão ao vivo da TV Globo. Quem também já está preparado para a competição é o comentarista da TV Gazeta Paulo Sérgio, escalado para analisar o desempenho dos brasileiros nos jogos que serão transmitidos para todo o Brasil.

A competição, que que teve início nesta quinta-feira (19) e vai até o dia 29 deste mês, em Moscou, na Rússia, terá transmissão da Globo e dos canais SporTV. Paulo Sergio terá o privilégio de trabalhar ao lado de duas feras. "Eu vou ser comentarista na Globo junto com o Júnior, e a narração vai ser do Everaldo Marques. A gente já entra em ação no jogo entre Brasil e Suíça nesta sexta-feira, depois transmitimos Brasil x El Salvador no domingo, e Brasil x Bielorrúsia na terça-feira. Depois esperamos acompanhar a Seleção até a grande final", afirmou o ex-goleiro.

Um dos pioneiros do futebol de areia e com longa estrada na seleção da modalidade, Paulo Sergio atuou no gol do Brasil nos anos 90, quando o time era praticamente imbatível, realidade que mudou com o tempo. Do alto de seu conhecimento, PS afirma que o Brasil é favorito, mas vai encontrar uma competição muito equilibrada.

"O Brasil é um dos favoritos ao título junto com a anfitriã Rússia e com Portugal, atual campeão. Emirados Árabes também vem muito forte. A Suíça, adversária da estreia do Brasil, é um time forte, sempre complicado de enfrentar. Há muito equilíbrio neste Mundial. O Brasil tem o favoritismo, mas não e aquele favoritismo de anos atrás", pontuou.

BRASIL BUSCA O HEXA

Pentacampeão mundial nas areias, assim como nos gramados, o Brasil levantou a taça da Copa do Mundo Fifa em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. O hexa é o grande objetivo desta seleção. O time brasileiro está no Grupo C, ao lado de El Salvador, Bielorrússia e Suíça. Na fase classificatória, vai enfrentar primeiro os Suíços, no dia 20/8, depois a equipe de El Salvador, no dia 22, e finaliza contra a Bielorrússia, no dia 24.

Um dos mais experientes da Seleção Brasileira, o goleiro capixaba Mão está confiante para a competição. Confira o vídeo.

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