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Olimpíadas

Comitê Olímpico Brasileiro celebra desempenho do Time Brasil em Tóquio

Capixaba de coração, o presidente do COB Paulo Wanderley  destacou que com 21  medalhas e o 12° lugar no quadro, o Brasil conquistou sua melhor colocação na história dos Jogos Olímpicos

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 09:24

Públicado em 

08 ago 2021 às 09:24
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil
Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico Brasile Crédito: Wander Roberto/COB
O Brasil teve um desempenho excelente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, principalmente quando observadas as dificuldades de um ciclo que teve um ano a mais, que foi duramente afetado pelos efeitos da pandemia de Covid-19 na sociedade e que veio após uma boa exibição em uma edição olímpica em casa.
As desculpas para um eventual fracasso da delegação brasileira no Japão já estavam prontas, uma vez que os desafios da preparação foram enormes. Entretanto, os atletas brasileiros provaram que possuem talento para superar todas as adversidades. O Brasil fechou às Olimpíadas de Tóquio na 12º colocação no quadro de medalhas, foram 21 no total (7 ouros - 6 pratas - 8 bronzes). Melhor posição que o Time Brasil termina em uma edição dos Jogos e maior número de medalhas conquistadas.

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Por conta desse cenário, a coletiva da diretoria do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na manhã deste domingo (08), teve clima leve e de muita alegria. Presidente do COB -natural potiguar, mas capixaba de coração-, Paulo Wanderley comemorou o resultado do Time Brasil em Tóquio.
"Foi a melhor campanha do Brasil em Jogos Olímpicos. Um conjunto de bons resultados. Conseguimos o maior número de medalhas, subimos na classificação. Realizar um feito importante, principalmente após um ótimo desempenho no Jogos que realizamos em casa. A meta foi atingida e estamos satisfeitos com o resultado. Nosso objetivo era superar os números da Rio-2016 e conseguimos. Agora o Sarrafo subiu, mas vamos manter o objetivo para Paris-2024"
Paulo Wanderley - Presidente do Comitê Olímpico do Brasil
Membros do Comitê Olímpico do Brasil avaliaram o desempenho do Time Brasil, em Tóquio
Membros do Comitê Olímpico do Brasil avaliaram o desempenho do Time Brasil, em Tóui Crédito: Wander Roberto/COB
Sub-Chefe de Missão do Comitê Olímpico Brasileiro, Jorge Bichara destacou a evolução do Brasil no quadro de medalhas, mas ressaltou que é importante trabalhar para evoluir. “O resultado coloca o Brasil em posição de disputa interessante. Ver o Brasil brigando com países que são potências olímpicas nos coloca em um patamar de competitividade. Não tenho a pretensão de dizer que o Brasil é uma potência olímpica, isso exige muito mais. Temos que caminhar muito, mas também reconhecer o valor do trabalhos dos atletas, clubes e treinadores”, pontuou. 
O próximo desafio dos atletas brasileiros e do COB já começou. Em três anos, acontecem os Jogos de Paris-2024, que terá um ciclo menor, desta vez de três anos. Com o fim das Olimpíadas de Tòquio, os atletas retomam seus calendários, enquanto o Comitê Olímpico já inicia todos os preparativos para a edição francesa dos Jogos. E o objetivo já está muito claro: superar os resultados obtidos no Japão.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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