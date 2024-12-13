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Esporte escolar

Capixabas brilham com 12 medalhas no Sul-Americano Escolar na Colômbia

Atletas do Espírito Santo conquistaram ouros, pratas e bronzes em competições de atletismo e natação

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2024 às 14:42
Estudantes-atletas do Espírito Santo conquistaram 12 medalhas nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024
Estudantes-atletas do Espírito Santo conquistaram 12 medalhas nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024 Crédito: Fecade
Estudantes-atletas do Espírito Santo conquistaram 12 medalhas nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024, realizados em Bucaramanga, na Colômbia, entre os dias 2 e 10 de dezembro. A participação dos capixabas foi essencial para que o Brasil alcançasse o título de campeão geral da competição, somando 96 medalhas no total.
No atletismo convencional, Josué Menezes, aluno da EEEFM Nova Carapina, em Serra, destacou-se ao conquistar o ouro no revezamento 5x80m e a prata nos 100m com barreiras. Já no atletismo adaptado, os representantes de Linhares também brilharam: Ana Elizia dos Santos, da EEEFM Professora Regina Banhos Paixão, foi bicampeã no arremesso de peso e garantiu a prata no revezamento integrado. Cauan Leonídia dos Santos, da EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes, levou o ouro no revezamento integrado e no ranking geral masculino adaptado. Islayne Sarmento de Jesus, da EMEF Zeferino Batista Fiorot, conquistou duas pratas, no salto em distância e no revezamento integrado.
Na natação, o destaque foi Lucca Sfalsin, do Centro de Ensino Charles Darwin, em Vitória. Ele voltou para casa com quatro medalhas: ouro nos 50m borboleta e no revezamento 4x50m livre, prata nos 100m borboleta e bronze no revezamento medley. Lucca celebrou os resultados e compartilhou a experiência: “Competir em outro país, com uma rotina completamente diferente, e ainda conseguir quatro medalhas foi incrível. O momento de ouvir o hino no pódio é indescritível. Agora, é focar nos treinos para melhorar no próximo ano.”
Os atletas foram acompanhados pelos técnicos Roque Marinato e Kelley Bonicenha, além do delegado Cássio Felipe Guedes. Para o presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquêz, os resultados mostram o potencial do esporte no Estado. “Essas conquistas refletem o trabalho de formação e desenvolvimento esportivo que estamos fazendo. Mais do que medalhas, a vivência e a experiência em uma competição internacional são marcos na vida desses jovens”, afirmou.
Os Jogos Sul-Americanos Escolares são organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar e reúnem atletas convocados com base no desempenho nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs).

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