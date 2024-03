Capixaba Yuri Falcão disputa vaga no boxe em Paris 2024

Neto de Touro Moreno e sobrinho de Yamaguchi e Esquiva, pugilista enfrenta o dominicano De La Cruz pela categoria 63,5kg, no Pré-Olímpico nesta terça (5)

As Olimpíadas estão próximas. Com isso, chegou a hora decisiva para os atletas que visam disputar a competição esportiva mais importante do mundo. Inclusive, o capixaba Yuri Falcão é um dos que está no radar para representar o Brasil no boxe em Paris.