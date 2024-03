Medalhista Olímpico, capixaba Yamaguchi Falcão desafia Vitor Belfort

Pugilista do Espírito Santo afirmou que aceita lutar com o lutador de MMA, que desafiou Popó após o campeão mundial derrotar Bambam

Embalado com a repercussão da luta entre Popó e Bambam, no Fight Music, em São Paulo, o pugilista capixaba Yamaguchi Falcão desafiou o lutador de MMA Vitor Belfort, através de suas redes sociais. Segundo o medalhista olímpico, Belfort desrespeitou o boxe quando desafiou o campeão mundial e nocauteou Evander Holyfield em uma luta de exibição.

"Eu acredito que o Brasil e o mundo querem uma luta de verdade entre lutador de boxe e lutador de MMA. O Vitor tem um cartel muito bonito e uma história muito legal no MMA, mas eu também tenho a minha história aqui no boxe, e acredito que um confronto entre nós dois, as coisas poderiam fluir, crescer bastante no nosso esporte", afirmou.