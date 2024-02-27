Bruno Xavier exalta geração de ouro da Seleção após conquista do Mundial

Bruno Xavier conquistou a sua segunda Copa do Mundo de Futebol de Areia Crédito: FIFA/Divulgação

Melhor jogador do mundo em 2013, o atleta de 39 anos teve papel fundamental na campanha brasileira rumo ao título, marcando gols decisivos e dando assistências importantes. Inclusive, um dos gols do Brasil na final é marcado por ele. Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Bruno se diz feliz com a conquista e demonstra gratidão com a geração passada da Seleção Brasileira.

"Estou muito feliz por essa conquista após ficar fora da Seleção desde 2019, e voltar e poder jogar o que a gente jogou, sendo importante e ajudando, me deixa muito feliz. E atribuo isso ao Buru, ao Duda, ao Piere, ao Camilo, Paulo Sérgio, Bruno Malias, a essa geração que pavimentou o caminho para nós. Não tem como falar dessa conquista sem ser grato a esses caras que lá atrás fizeram muito pela gente. Hoje eu vivo dessa modalidade graças a essa geração, que lá atrás formou esse caminho" Bruno Xavier - Campeão mundial de Beach Soccer

Logo na estreia do torneio, na partida contra a seleção de Omã, Bruno conquistou a marca de 150 jogos com a camisa da Seleção Brasileira. Sobre a marca, o capixaba se diz muito feliz, mas não procura se apegar a números, apesar de prometer buscar aumentar a quantidade de partidas.

"São marcas né? Não fico muito preso a isso, mas eu sei que é muito difícil chegar a essa marca com a camisa mais pesada do mundo, por isso fico muito feliz. Que venham mais jogos, a próxima Copa do Mundo é ano que vem e eu vou me preparar para jogar ela, aí depois penso em como vai ser, mas hoje eu tô focado para essa Copa ano que vem. Fico muito grato a Deus por atingir essa marca", afirmou.

Parceria com Brendo e homenagem em Anchieta

Brendo e Bruno Xavier são os capixabas que representaram o Espirito Santo na competição Crédito: FIFA/Divulgação

Além de Bruno Xavier, outro capixaba teve papel fundamental na conquista brasileira. Trata-se de Brendo Chagas, autor do gol que, para Bruno, foi o mais importante da trajetória. "O Brendo é um filho que o Beach Soccer me deu. Para mim, a minha maior conquista foi a gente ver ele chorar na semifinal, não acreditando que tinha feito o gol mais importante do torneio, e ele saiu de Anchieta. De Anchieta para o mundo. Isso para mim vai ficar marcado a vida toda", contou.

Brendo é formado no Centro de Treinamento Missão (CTM), em Anchieta, projeto de Beach Soccer fundado por Bruno Xavier. "O Brendo foi campeão na primeira Copa dele, saiu daqui do projeto, pudemos compartilhar o quarto e ele fez o gol mais importante, o da semifinal, então acredito que tudo isso fortalece uma nova era do Beach Soccer a partir do título que conquistamos".

Por serem moradores de Anchieta, a cidade tem um carinho muito grande por eles. Por isso, Brendo e Bruno Xavier foram recepcionados nesta terça-feira (27) em uma carreata, onde eles desfilaram no carro do Corpo de Bombeiros como forma de homenagem pela conquista do Mundial.