Após seletiva em Vitória, capixabas se classificam para o Mundial de Kart

Pilotos de diversos estados do país participaram da Seletiva do Mundial de Kart Crédito: Heitor Croce Fotografia

Um evento inédito aconteceu em Vitória neste final de semana. No último sábado (24), o Kartódromo de Jardim Camburi foi sede da seletiva para o Campeonato Mundial de Kart Amador, e o Espírito Santo conquistou um bom resultado. Nove pilotos capixabas conquistaram a vaga e vão representar o Estado na competição, que acontece em São Paulo, no mês de julho.

Pablo Bueno Stofel e André Luis Heiderich ficaram nas primeiras colocações das categorias 85 kg e 100 kg, respectivamente, e ganharam o direito de disputar o Mundial de forma gratuita. Além deles, Leon Teixeira Firme, Lucas Pratti Coffler, Fabricio Eduardo Dias Martinelli, Christopher Fiorani, Stanley Rodrigues, Fred Sampaio e Leonardo Martins também conquistaram a vaga, mas terão que pagar a taxa de inscrição no valor de 600 euros.

Cinco primeiros colocados da categoria 85 kg Crédito: Divulgação

Cinco primeiros colocados da categoria 100 kg Crédito: Divulgação

O evento teve seu início às 9h, com cada categoria de peso tendo três corridas classificatórias. Na parte da tarde, rolaram as finais, com os 16 melhores pilotos de cada categoria. Ao todo, foram 70 pilotos de vários estados do país que participaram da seletiva.

Renovado para mais uma edição

Apesar de ter sido a primeira vez que o Kartódromo de Jardim Camburi recebe uma seletiva para o Mundial de Kart Amador, o evento foi considerado um sucesso. Segundo o presidente da Associação Fãs de Kart, Renato Pereira, a organização ficou impressionada com a qualidade dos pilotos e com a infraestrutura do local.