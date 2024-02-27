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Hamilton afirma não ter contado nem aos pais a negociação com a Ferrari

Heptacampeão da Fórmula 1 foi anunciado na escuderia italiana no dia 1 de fevereiro e vai deixar a Mercedes após 11 anos na equipe

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 15:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2024 às 15:09
Lewis Hamilton participou da sua última pré-temporada como piloto da Mercedes
Lewis Hamilton participou da sua última pré-temporada como piloto da Mercedes Crédito: Reuters/Folhapress
Lewis Hamilton guardou em segredo sua negociação para trocar a Mercedes pela Ferrari e nem contou aos pais até o dia em que foi anunciada pela imprensa. O piloto britânico abalou o mundo da Fórmula 1 quando foi revelado em 1º de fevereiro que ingressaria na equipe italiana no próximo ano, apesar de ter assinado um novo contrato com a Mercedes no meio da temporada passada.
"Eu não falei com ninguém. Não contei até para os meus pais. Ninguém sabia até o anúncio oficial", disse o heptacampeão mundial em um podcast da BBC. "Eu realmente queria fazer isso sozinho. No final das contas, tive que descobrir o que seria o melhor para mim."
Descobriu-se então que o contrato de dois anos assinado com a Mercedes e anunciado em agosto passado era na verdade de um ano com opção de um segundo ano, o que Hamilton não aceitou.
O piloto informou o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, sobre sua decisão de partir apenas no dia anterior ao anúncio oficial, durante o café da manhã na casa do dirigente. Eles se tornaram amigos íntimos ao longo dos anos, depois que Hamilton saiu da McLaren para a Mercedes em 2013.
Hamilton, de 39 anos, e Michael Schumacher têm o recorde de sete títulos de F-1 cada, mas o britânico soma 103 vitórias e 104 pole positions, contra 91 e 68 do alemão, respectivamente..
Hamilton falou no sobre a atração de dirigir a Ferrari, carro no qual Schumacher conquistou cinco de seus títulos mundiais. "A oportunidade simplesmente apareceu e eu pensei, 'OK, preciso pensar por um segundo'", disse Hamilton. "(Mas) eu não tive muito tempo para pensar e apenas segui meu instinto e decidi aproveitar a oportunidade."
Hamilton começa sua última temporada com a Mercedes no sábado (2), no Grande Prêmio do Bahrein, que abre a temporada. Sua última vitória foi no GP da Arábia Saudita, na penúltima corrida do campeonato de 2021, quando o holandês Max Verstappen conquistou o primeiro de seus três títulos consecutivos com a Red Bull.

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