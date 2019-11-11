Capixaba Elize Maia está de volta ao Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Elize Maia vai voltar ao Circuito Brasileiro de vôlei de praia Crédito: CBV/Divulgação

A etapa de Ribeirão Preto (SP) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, que acontece na próxima semana, marcará o retorno de uma das grandes atletas da modalidade. A capixaba Elize Maia volta às quadras após um ano afastada, tendo realizado o sonho de ser mãe da pequena Antônia. E o recomeço, a partir da próxima quinta-feira (21), será ainda mais especial, estreando uma nova parceria com a atleta olímpica Maria Elisa (RJ).

A última etapa de Elize Maia havia sido em novembro de 2018, em Campo Grande (MS), quando atuava ao lado de Maria Clara (RJ). A retomada após todas as emoções da maternidade em Ribeirão Preto (SP) faz parte de um processo gradual para alcançar novamente a melhor forma física, agora junto da bicampeã brasileira e atleta olímpica Maria Elisa.

Tudo mudou na minha vida, é engraçado como a maternidade transforma a gente. Estou feliz de voltar a jogar o Circuito Brasileiro e ainda mais contente podendo ter ao lado a Maria Elisa, uma atleta tão campeã e que sempre admirei. Ela tinha me convidado para jogar a primeira etapa da temporada, em Vila Velha (ES), quando a Carol Solberg, sua parceira na época, estava machucada. Mas minha filha tinha nascido há poucos dias, ainda não era possível. Agora, em Ribeirão Preto, isso poderá acontecer e estou muito empolgada, disse Elize.

A pequena Antônia, de três meses, estará junto da mãe, que se dividirá entre as partidas do torneio, amamentação e cuidados com a primogênita. Elize Maia, de 35 anos, possui dois ouros em etapas do Circuito Mundial, diversos pódios no Circuito Brasileiro e Sul-Americano. Garantidas na fase de grupos pela posição no ranking de entradas, a dupla entra em ação a partir de quinta (21.11), com horário e adversárias definidas na véspera, após congresso técnico.

Elize Maia volta às quadras após um ano afastada para realizar o sonho de ser mãe Crédito: Acervo Pessoal

Tenho consciência que ainda não estarei 100%, principalmente na parte física, será uma evolução gradual, já que a maternidade nos transforma e requer o seu tempo para voltar. Estou fazendo tudo progressivamente e no tempo certo para também curtir cada momento com minha filha. Em compensação não faltam estímulos e motivações, minha força de vontade aumentou com a presença da Antônia, completou.