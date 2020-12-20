Capitã da seleção brasileira de rúgbi, capixaba quer esporte mais valorizado

Karina Araújo é capitã da seleção brasileira de Rugby League - variação do Rugby Union (mais tradicional no Brasil) Crédito: Acervo Pessoal

A rotina de Karina Araújo é intensa. No horário comercial, a capixaba formada em Engenharia trabalha em uma fábrica de cimentos. Mas, quando o expediente termina, ela deixa de lado os cálculos e corre para o treino. Karina é a capitã da seleção brasileira de Rugby League - variação do Rugby Union (mais tradicional no Brasil) - e está se preparando para a Copa do Mundo, que ocorrerá em novembro de 2021, na Inglaterra.

O Brasil conquistou a vaga para o torneio, pela primeira vez, após ser campeão do Sul-Americano em 2018, também de forma inédita. Na época, o Espírito Santo era representado apenas por Karina. Agora, as capixabas Cintia Menegardo, Lorena Damasceno, Ana Paula Lascosqui, Marcela Delboni, Ariane Hehr e Mariana Eiras também têm chances de serem convocadas para o mundial.

Tirando Mariana, que atualmente reside em outro estado, todas as atletas integram o elenco do Vitória Rhinos. O time, recém-criado, disputará o próximo Campeonato Brasileiro de Rugby League, conhecido como Premiership. Além das capixabas, o Vitória conta com atletas de outros estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já no velho continente, outro Rhinos faz sucesso. É o Leeds Rhinos, time com maior títulos de Rugby League da Europa. O clube joga no Estádio Headingley, local onde a seleção brasileira fará a sua estreia na Copa do Mundo. O jogo será justamente contra a anfitriã Inglaterra, na abertura do torneio. A expectativa é de uma grande festa, com o público lotando o Headingley.

No entanto, a realidade das duas equipes é bem diferente. Enquanto as inglesas são profissionalizadas, as brasileiras ainda têm como grande obstáculo a falta de apoio ao esporte. As pessoas precisam abrri um pouco a mente para o esporte no geral, principalmente o feminino, afirmou Karina, que lamenta a falta de incentivo da modalidade. "O esporte tem muitos talentos e às vezes nós não somos valorizadas.

Karina Araújo vai disputar a Copa do Mundo, que ocorrerá em novembro de 2021, na Inglaterra Crédito: Acervo Pessoal

Acostumada a driblar adversárias e levar trombadas de todos os lados dentro de campo, a capitã busca recursos para custear os gastos com o esporte. Ela possui apoio de nutricionista, fisioterapeuta e uma academia. Porém, ainda sobram as despesas com viagens para treinamento, suplementos para manter a alimentação de uma atleta e materiais de treino: tudo para chegar na melhor forma possível na Copa do Mundo.