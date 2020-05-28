Brasileiro de rúgbi XV é cancelado em meio a incertezas da pandemia

Crédito: Fabio Lapa/São José Rugby

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da edição deste ano do Campeonato Brasileiro Masculino de rúgbi XV, que aconteceria entre abril e outubro.

A decisão contou com o aval de todos os doze clubes amadores que participam da competição e representam os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O campeonato é organizado anualmente pela entidade com investimentos da ordem de R$ 700 mil, captados integralmente por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Dentre os motivos que levaram ao cancelamento, a diretoria da CBRu informou que o principal é o cenário ainda de incertezas quanto às medidas de isolamento social e restrição de serviços no combate à pandemia do novo coronavírus.

- Por ser um esporte de contato, o rúgbi é mais vulnerável ao contágio. Também não sabemos concretamente como e quando será a liberação das atividades em cada estado. Isso inviabiliza a logística de transporte interestadual, por exemplo. Assim, preferimos nos adaptar e nos concentrar nos protocolos de retorno ao jogo de forma gradativa, com poucos atletas e sem contato, seguindo protocolos de identificação, distanciamento e desinfecção em consonância com regras municipais e estaduais. O objetivo é permitir uma volta prudente aos gramados para não expor a riscos desnecessários os cerca de 700 atletas e equipes técnicas envolvidos na competição. Nosso planejamento agora é organizar o tradicional torneio no próximo ano em condições normais, assim esperamos - disse o CEO da CBRu, Jean-Luc Jadoul.

A entidade considera não ser possível executar todos os recursos captados dentro de um calendário menor, de três a quatro meses, e isto compromete a prestação de contas ao governo federal e às empresas patrocinadoras.

Outra questão que embasou a decisão é a dificuldade dos clubes para retomar os treinamentos em curto prazo e se apresentar competitivos.

- O condicionamento físico é um desafio quando temos um prazo curto de tempo e treinamento. Além disso, sabemos que as equipes voltarão a treinar em momentos diferentes em função das regras de distanciamento de cada região. Não podemos expor os atletas com menor tempo de retorno ao treino a contusões pois os jogos são de alta intensidade - complementa Jean-Luc. Segundo ele, cada clube gasta em torno de R$ 50 mil ao longo da competição e muitos dependem de recursos de prefeituras que, hoje, estão sendo destinados para combater a COVID-19.